Iceta dice que sería "un escándalo" que el Gobierno no tramitase los indultos

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que el Gobierno "no puede dejar de tramitar una petición de indulto" porque, si no, "estaría prevaricando". "Sería motivo de escándalo que se bloqueara la tramitación de una solicitud a la que tienen derecho todos los ciudadanos", ha añadido.

En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Iceta se ha mostrado sorprendido por el "lío" provocado a raíz del anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que explicó desde la tribuna del Congreso de los Diputados que los indultos para los condenados en el juicio del 'procés' comenzarán a tramitarse la próxima semana.

"La verdad me cuesta a veces entenderlo. Imagínese que el ministro de Justicia dijese: 'Uy, como no me cae bien, lo meto en el cajón'. No puede. Y por lo tanto, no digo que no sea noticia, pero no un motivo de escándalo", ha afirmado Iceta.

"Lo que sería motivo de escándalo es que se bloqueara la tramitación de una solicitud a la que tienen derecho todos los ciudadanos una vez son condenados", ha deslizado. Así, ha añadido que el ministro de Justicia ya lo anunció en febrero y que será noticia "en el momento en el que entre en el Congreso de los Diputados una propuesta".

Al ser cuestionado sobre una valoración, Iceta ha explicado que "forma parte de quienes están gobernando España" y que, en este contexto, no le "parece oportuno pronunciarse". "Yo lo que creo es que hay que tramitarlo como cualquier otra solicitud", ha añadido.

En esta clave, ha apostillado que "situarlo en el debate político desvirtúa bastante las cosas" y que se está hablando de personas que "llevan tres años en prisión". No obstante, ha aseverado que es de los que cree que "esas personas han hecho mucho daño". "Han dividido al país, nos han hecho perder oportunidades económicas. Me siento víctima de lo que hicieron y ellos también lo son", ha zanjado.

En cuanto a la situación política catalana, el dirigente del PSC ha insistido en la necesidad de celebrar elecciones y asegura no ver sentido en mantener un Govern en funciones en medio de la pandemia. "En plena pandemia, ¿por qué dejar a un Gobierno en funciones más tiempo del estrictamente necesario? ¿Quién gana algo con eso?", ha cuestionado.

Además, ha aseverado que su formación no apoyaría a Esquerra Republicana (ERC) si este ganara las próximas elecciones en Cataluña y que "si los independentistas suman, seguirán gobernando juntos". "Mientras Esquerra tenga un planteamiento, que es respetable, pero que es el suyo de independencia o de referéndum por la independencia, nosotros no vamos a poder apoyar esa posición política. Me parece muy lógico", ha afirmado.

Por ello, ha advertido que los que quieren otras opciones tienen que intentar que el independentismo no sume. "Después de diez años de deriva independentista, Cataluña no ha ganado nada", ha criticado.

Iceta ha asegurado que la situación catalana en Moncloa "preocupa y ocupa" porque, a su juicio, "el patriotismo español explica preocuparse por la situación catalana". Así, ha recordado que Sánchez fijó una agenda para el reencuentro, pero que "ahora hay un sector del independentismo al que el diálogo les estorba. Torra ya dijo que la estrategia es de confrontación", ha lamentado.