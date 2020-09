sanidad

Un estudio avala que los gatos pueden contagiarse de coronavirus pero no trasmitirlo a las personas

En el estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), se han explicado los resultados de los análisis posteriores a la necropsia del primer gato infectado por el virus en España, han informado el Cresa e IrsiCaixa.