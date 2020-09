Tuit contundente del líder de Cs en Cataluña contra Torra el día en el que arranca la vista sobre su inhabilitación 

El Tribunal Supremo ha iniciado poco después de las 12.00 de este jueves la vista que revisará la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del "procés" de los edificios públicos.

El presidente catalán, que sigue la vista desde los bancos del público puesto que no intervendrá , ha llegado sobre las 11:30 a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Supremo, donde le ha recibido el jefe de protocolo del Alto Tribunal.

A su llegada le esperaban, en muestra de apoyo, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los portavoces en el Congreso de los Diputados de JxCat y ERC, Laura Borràs y Gabriel Rufián; diputados como Antoni Castellà (Demòcrates), Sergi Miquel (PDeCAT) y Albert Botran (CUP), y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Mauri y Elisenda Paluzie, respectivamente.

En la vista, intervendrán la fiscal Pilar Fernández y los letrados de la defensa y de la acusación popular ejercida por Vox, quienes expondrán sus argumentos en relación con el recurso que presentó Torra contra su condena a inhabilitación, en el que invoca que mantuvo la pancarta en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reivindicado este jueves que todo el mundo tiene que obedecer las leyes, y especialmente -dice- Quim Torra, "siendo presidente de la Generalitat", en referencia a la no retirada de la pancarta que mantuvo colgada en la fachada del Palau de la Generalitat en campaña electoral pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que la retirara.

"Pues sí: aprovechaste un edificio público para hacer propaganda separatista en período electoral", ha dicho Carrizosa en un apunte en Twittet.

Todo el mundo tiene que obedecer las leyes; y tú especialmente, siendo presidente de la Generalitat. https://t.co/0QUYXs3nyu — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) September 17, 2020

Lo ha hecho en respuesta al 'tuit' de Torra de este jueves, en el que junto con una foto de la pancarta ha escrito "Pues sí: libertad presos políticos y exiliados", el mismo día en que se produce su vista en el Tribunal Supremo (TS) por este hecho y por el que podría ser inhabilitado.

El Supremo revisa la inhabilitación de Torra

El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por no retirar símbolos que la Junta Electoral Central consideraba partidistas, como los lazos amarillos, en período electoral.

Al no ser firme, la sentencia no se ha ejecutado todavía y será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la inhabilitación, aunque la sala no tiene previsto notificar su resolución tras la vista de este jueves.

El episodio más significativo del choque que protagonizaron el president y la JEC durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 fue a raíz de una pancarta que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, en la que se pedía la libertad de "presos políticos y exiliados", en alusión a los líderes independentistas en prisión.