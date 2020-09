Ábalos recomienda al PP una refundación y exige a Casado que no utilice la cifra de fallecidos por el covid

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha acusado este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, de utilizar "la estrategia del calamar" y "tirar tinta" al Gobierno para tapar los problemas que asolan a su formación, y que deberían llevar a los 'populares' a "refundarse".

Ábalos se ha expresado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que Casado, de forma simultánea, haya mostrado su intención de plantear una comisión de investigación sobre Unidas Podemos y otra sobre la gestión del Gobierno de la pandemia del coronavirus.

"Si la respuesta a su problema es atacar a los demás, tenemos claro que no hay nada que cambiar", ha asegurado el ministro, que ha cargado contra Casado y su pasado. "No tiene capacidad, pero es normal: él es la consecuencia de todo aquello, aunque dijera que era un diputado de Ávila".

En este contexto, Ábalos ha sostenido que todas las informaciones relativas a la 'operación Kitchen' -el operativo supuéstamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas- revelan que no se trata de un escándalo judicial, sino de "una forma de concebir el poder".

"Esto que aparece ahora no es un problema solo de corrupción, sino de todo el sistema. Aquí se trató de eliminar pruebas y documentos comprometedores que pudieran inculpar y demostrar acciones ilegales. Si cuando se hizo el debate de la moción de censura cuando se hablaba de una trama de corrupción institucionalizada no solo era en un sentido lucrativo sino también buscando la impunidad y comparecer dopado a las elecciones", ha insistido.

Por ello, el ministro cree que la intención del actual líder del PP de desentenderse de sus predecesores no es posible. "He oído que quiere romper con el Gobierno de Rajoy. Si quiere romper también con el de Aznar con el número de exministros imputados... dígame, ¿con quién quiere encontrarse?", se ha preguntado.

En esta línea, el secretario de Organización del PSOE ha afirmado que lo que convendría al PP sería "refundarse" o incluso "cambiar el nombre de la calle donde está la sede". Lo demás, según Ábalos, son solo intenciones de "eludir" el pasado o una "incapacidad" para afrontar una etapa no muy "honrosa".

Por otro lado, Ábalos también ha cargado contra Casado por cuestionar la cifra total de fallecidos por Covid-19 en España. En concreto, el líder del PP volvió a arremeter este domingo contra la "propaganda" del presidente del Gobierno, que "no puede tapar la cifra real de muertos" por coronavirus.

"Se pueden utilizar muchos argumentos, pero el de los fallecidos pediría que no. No por el Gobierno, que ya se que no merece respeto, pero si por los propios fallecidos, que son inapropiables y no se pueden utilizar para el interés de cualquier causa", le ha espetado Ábalos.

Así, el ministro ha ironizado sobre la actitud de un Casado que "siempre" ha estado "calmando y atemperando" los ánimos, aunque ha reconocido que el Ejecutivo no puede "aventurar una cifra" de fallecidos "con rigor". Eso, además, "lo sabe el PP, que gobierna en algunas comunidades autónomas".

Por eso, Ábalos ha recordado a Casado que el número de fallecidos que computan en la estadística facilitada por el Gobierno no es otra que la que "comunican" las propias autonomías.