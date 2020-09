Manuel Ollé, letrado que acusó al coronel Orlando Montano: "Se ha hecho justicia después de pasar 31 años del atentado, de desapariciones y torturas"

El abogado aragonés Manuel Ollé (Barbastro, 1964) ejerció la acusación en el juicio, que se celebró en la Audiencia Nacional, por el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989. Ayer era un letrado feliz por muchas personas afectadas por el terrorismo de Estado y la condena al acusado.

¿Qué se siente cuando lleva tantos años peleando por esta causa y ha ganado?

Hoy se ha hecho justicia después de haber transcurrido más de 31 años. Se ha hecho justicia con las víctimas, los cinco jesuitas españoles, con el pueblo salvadoreño y con toda la sociedad que entonces sufrió los asesinatos, las desapariciones y la tortura.

Al principio, ya fue un logro conseguir el juicio, y hoy marca un hito para la justicia española. ¿Cómo lo interpreta?

Se ha desenmascarado lo que fue actualmente terrorismo de Estado, a lo que es criminalidad de Estado cometido en un marco de crímenes internacionales de guerra civil o de conflicto armado no internacional.

Mucha gente celebrará este momento que condena al coronel que ordenó la matanza de jesuitas en El Salvador...

Estamos viviendo un momento de alegría para seguir adelante y peleando en El Salvador para que todos y cada uno de los responsables de todos estos terribles hechos sean sometidos a la acción de la justicia.

¿Cómo lo han recibido en los medios de comunicación internacionales?

No puedes ni imaginar la cantidad de medios de comunicación de medio mundo que me han llamado para comentar la sentencia. Ha debido de ser algo importante de lo que yo todavía no soy ni siquiera consciente.

¿Le da tiempo para meterse a interpretar la sentencia?

Todavía no he podido apagar el teléfono, cerrar el ordenador y poder leer tranquilo la sentencia y a recordar tantas cosas del procedimiento y, sobre todo, de ver qué con trabajo se consiguen los deseos y lograr la justicia.

¿Qué trascendencia tiene el contenido de la sentencia?

La verdad que esta sentencia establece que tiene que ser una verdad trasladable a todos los procedimientos penales pendientes de resolver en El Salvador. Las sociedades democráticas se construyen gracias a la verdad y esta sentencia ha puesto un cimiento importante para saber qué es lo que sucedió en El Salvador.

¿Cuánto tiempo llevaron persiguiendo el juicio por el asesinato de los cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989?

Interpusimos la querella el 13 de noviembre de 2008, pero llevábamos trabajando casi dos años antes para recopilar las pruebas, los documentos desclasificados en Estados Unidos, los informes y los testigos. Coordino el equipo jurídico, pero han participado abogados y documentalistas.

¿Cuál ha sido la clave para romper el silencio en El Salvador tantos años después ?

En mi experiencia en el ámbito del Derecho Penal Internacional nunca había visto la voluntad y el trabajo de la Fiscalía española, la fiscal Teresa Sandoval, y el juez instructor Eloy Velasco, que se lo tomaran en serio. Es un proceso internacional más allá del caso Pinochet, el caso Cavallo, el de Argentina o el del Sahara, donde los políticos de todos los colores lo defendieron y contribuyeron a que fuera hacia adelante. Los diputados españoles que fueron en 1989 y 1990 a El Salvador en las dos comisión de investigación han declarado esta semana.