El extraño susurro de Fernando Simón durante una comparecencia: "Voy a meterme el dedo en la nariz"

Hace ya más de seis meses que Fernando Simón se convirtió en uno más de la vida de millones de españoles. El zaragozano, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, es el encargado de poner voz y rostro a los datos e incidencias del coronavirus en el país. El especialista ha ofrecido múltiples comparecencias todo este tiempo en las que, además de analizar la grave crisis sanitaria que atraviesa el país, ha dejado momentos donde la espontaneidad de sus actuacionesle han convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

Su última comparecencia, el jueves 10 de septiembre, volvió a dejar una nueva y singular frase de Simón, que no ha pasado inadvertida para los usuarios. “Voy a meterme el dedo en la nariz", dijo el aragonés mirando a los asientos donde habitualmente se sientan los periodistas que asisten a las ruedas de prensa. En voz baja y a la espera de que comenzase el turno de preguntas por parte de la prensa, Simón sorprendió con esta extraña afirmación que ha dejado perplejo a más de uno. Tras el comentario, esbozó una traviesa sonrisa que le ha valido también algunas críticas por parte de diversos sectores de la oposición.

“No soy doctor”

Durante la comparecencia de este jueves, Fernando Simón aprovechó para aclarar la polémica acerca de si es adecuado o no llamarle doctor. "Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico, así se me tiene que llamar en España. Cada uno que me llame como quiera, yo nunca pongo título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo", aseguró.

La polémica se inició tras las afirmaciones del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, quien ya ha pedido en varias ocasiones la sustitución de Simón al frente del CCAES. En una entrevista en esRadio, Toranzo solicitó "que nadie le llame doctor Simón porque no ejerce como tal" y afirmó que "ha demostrado su total incapacidad para ejercer cualquier cargo de responsabilidad profesional y sería urgente cambiarlo", sentenció.