Azcón tacha de "lamentable" el "regateo" de Hacienda con las ayudas a los ayuntamientos

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados, donde se va a votar el decreto-ley sobre el uso de los remanentes por parte de los ayuntamientos. Azcón ha tachado de “lamentable” el “regateo” de última hora en las ayudas que ofrece el Ministerio de Hacienda. “Es un regateo que no entendemos, las ciudades y los pueblos de España no se merecen esto”, ha dicho Azcón a las puertas del Congreso.

El alcalde de la capital aragonesa ha señalado que “estamos hablando de algo más serio”, ya que las ayudas tienen que servir para asuntos como “ayudas de alimentación, tener más policías locales o un mejor transporte público”. “Lo único que visualiza este asunto es la preocupación por mantener el sillón, no por solucionar los problemas reales de nuestros vecinos”, ha añadido Azcón.

El alcalde ha recordado que 31 alcaldes de distintos partidos firmaron una declaración en la que pedían al Gobierno de España “que nos escuchara”. “Le decíamos a la ministra que era necesario modificar el real decreto porque los ayuntamientos necesitamos ayuda. Pero no necesitamos ayuda los alcaldes, la ayuda la necesitan nuestros vecinos”, ha apuntado Azcón.

Si, como parece, el decreto finalmente no ve la luz este jueves -previsiblemente solo tendrá el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos-, el alcalde mantiene esta oferta de diálogo, y espera que no haya represalias a los ayuntamientos por su oposición: “La ministra no puede pensar que porque pensemos distinto a ella nos tiene que castigar. Si nos castiga a los alcaldes, se estará equivocando y castigando a todos los ciudadanos”.