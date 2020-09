Culpables de asesinato la madre del niño de 2 años estrangulado en Elche y su pareja

La madre biológica del niño de 2 años y medio que falleció en septiembre de 2018 a causa de un estrangulamiento en Elche (Alicante), el pequeño Aarón, y su pareja sentimental han sido declarados culpables de asesinato por el jurado popular que ha enjuiciado los hechos, tal y como ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Los nueve miembros del jurado han acordado este veredicto por unanimidad, y también que ambos son culpables de maltrato habitual al menor, que falleció en la UCI pediátrica del Hospital General de Alicante el 17 de septiembre de hace dos años, cuatro días después de ser ingresado muy grave.

Las deliberaciones del jurado comenzaron este sábado y el veredicto fue leído en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, esta madrugada.

Tras el veredicto, la magistrada que ha presidido la vista oral deberá emitir la sentencia donde se pronunciará sobre la petición de prisión permanente revisable que han solicitado tanto las acusaciones particulares que ejercen el padre biológico de Aarón, Félix G. de la M., y la abuela paterna como la Fiscalía.

25 años de cárcel

En caso de no aceptar esta figura, estas acusaciones han pedido para ambos (Cristina J. M. y José Antonio P. V., españoles de 27 y 29 años) un total de 25 años de prisión por el asesinato y 3 más por el maltrato habitual: al hombre como autor material de los golpes y el estrangulamiento y a la madre biológica por consentirlos.

En las respuestas 'objeto del veredicto' que han justificado el fallo de culpabilidad de la pareja, facilitadas a Efe por fuentes del caso, el jurado ha determinado por unanimidad que José Antonio P.V. era "consciente" de la posibilidad de la muerte de Aarón "por el golpe que había recibido el menor y las veces que lo había cogido del cuello".

El jurado ve acreditado que "era su forma de educarlo, a golpes" ya que las lesiones descubiertas anteriores al 13 de septiembre solo buscaban "hacerlo callar, que no molestara" y "dándole igual el daño que le iba a producir".

Versiones "contradictorias"

También señalan que el acusado trató de ocultar el estrangulamiento, para lo cual ofreció a los servicios médicos versiones "contradictorias" y reflejan que la madre biológica había delegado en él "la facultad de educar al menor", tal y como admitió ella misma a la Policía.

A pesar de la paliza, el jurado también admite que no creen que el acusado quisiera matar al menor, como lo refleja que quisiera llevarlo al hospital y que avisara a una vecina. Esto no es óbice para que el jurado pida que no se beneficie de la posible suspensión de la pena o que sea objeto de indulto parcial o total.

De la madre biológica, el jurado la ve culpable de asesinato porque tenía plena capacidad de sus actos y oía "los llantos de su hijo, como lo hacían los vecinos, y por tanto consentía lo que (su entonces pareja) estaba haciendo".

Sostienen que esta mujer "nunca se opuso a que José Antonio tuviera esa forma de educar y delegó toda la educación del bebé en él, la cual consideraba que era normal", y abundan en que "no hacía nada por impedirlo y, por tanto, consentía".

No se ha acreditado que la madre ejerciera fuerza física al menor pero sí se ha demostrado que ese día 13 de septiembre de 2018 "se encontraba en la vivienda con conocimiento de lo que hacía" el acusado y "no ayudando al bebé".

El día de los hechos en el domicilio familiar de la calle de Manuel Ruiz Magro de Elche, el pequeño tuvo un comportamiento que debió resultar a los acusados "tan molesto que no encontraron mejor forma de corregirlo que propinarle golpes", según el fiscal, que concluye que el hombre le agarró con violencia, le golpeó, abofeteó, propinó puñetazos y "estampó contra la pared" antes de estrangularlo, desencadenante éste último del fallecimiento cuatro días después.