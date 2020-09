Rufián avisa de que unos Presupuestos con Cs son "incompatibles" con ERC y supondrían "a la larga" la "muerte" del Gobierno

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este jueves de que un pacto con Ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sería "incompatible" con su partido y también con todas las formaciones de izquierdas, además de conllevar "a la larga" la "muerte" del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Rufián ha hecho este aviso en rueda de prensa en el Congreso tras haber mantenido una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en la que ha reconocido que se ha abordado el tema de las próximas cuentas públicas en las que ya trabaja el Gobierno.

Según ha defendido, los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento con el que se "pone música" al proyecto del Gobierno, por lo que es "falso y falaz" que no tengan ideología. Esto, a su juicio, hace incompatible un acuerdo que incluya a ERC y a Ciudadanos, un partido que ha recordado que gobierna junto al PP en la Comunidad de Madrid o Andalucía con el apoyo de Vox.

Pero además, ha apuntado la "incomodidad" de Unidas Podemos, socio de Gobierno, o del PNV con este posible pacto, por lo que cree que supondría "a la larga" la "muerte" del Ejecutivo de coalición y toda la mayoría parlamentaria que apoyó la investidura.

Rufián ha reconocido que intentar llegar a un acuerdo con el partido de Inés Arrimadas para los Presupuestos puede parecer la opción más "sencilla" actualmente, pero ha avisado de que "lo más fácil no siempre es lo más conveniente" y "no es lo mismo" pactar con Ciudadanos asuntos relacionados con la educación, la sanidad o la fiscalidad que con ERC.

"Arrimadas dice constatemente que quieren que estos Presupuestos no se pacten en un despacho con Iglesias y Rufián. Y la gente de izquierdas no quiere que se pacten en un despacho del IBEX", ha replicado el portavoz parlamentario de ERC.

En este sentido, ha asegurado que el compromiso de su formación con el diálogo es "granítico", aunque ha pedido al Gobierno que antes de pedirles este acuerdo cumpla con el primer compromiso alcanzado para su apoyo a la investidura, la mesa de diálogo sobre Cataluña, que ha avanzado que podría reunirse a mediados de este mes de septiembre.

Rufián ha reconocido que "la gente no come banderas ni las banderas curan", por lo que lo prioritario es aprobar políticas sociales y acabar con la pandemia, pero cree que el "conflicto político" de Cataluña "no se puede esconder" y debe seguir buscándose una solución.