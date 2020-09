El PSOE rechazará la comisión de investigación de las cuentas de Podemos

El Congreso no investigará la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos como pide el PP, al menos de momento. Aunque la Mesa de la Cámara baja validó este jueves la tramitación de la comisión parlamentaria con el apoyo del PSOE, la iniciativa no prosperará. Los socialistas ya han avanzado que frenarán su creación en la Junta de Portavoces de la próxima semana. "No hay caso", señaló el secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas.

El diputado socialista atribuyó su respaldo en la Mesa a una decisión puramente "jurídica", puesto que la petición estaba avalada por los letrados. Pero negó que su partido vaya a colaborar "en la estrategia del ventilador" puesta en marcha por los populares para salpicar al resto de formaciones con presuntas financiaciones ilegales.

Los dirigentes del partido morado evitaron el martes cualquier reproche y confiaron en que el PSOE cierre el paso a esta comisión, como ya hicieron en la Diputación Permanente la pasada semana con las solicitudes de comparecencia de Pablo Iglesias por el mismo asunto. Los socialistas esgrimieron entonces que "corresponde a la Justicia aclarar una denuncia de un extrabajador de Podemos".

AVE a la Meca

La Mesa, con el apoyo de los socialistas, también dio validez jurídica a la tramitación de una comisión para investigar a las empresas españolas adjudicatarias del AVE a la Meca. Pero este organismo tampoco tendrá recorrido. Simancas avanzó que votarán en contra de su creación en la Junta de Portavoces al entender que el "propósito implícito" de la investigación es "controlar" la actividad del anterior jefe del Estado.

Unidas Podemos ya ha avanzado que estudiará acudir al Tribunal Constitucional para denunciar el rechazo del Congreso a investigar a Juan Carlos de Borbón por sus presuntos negocios opacos.