Torra solo irá a la mesa de diálogo si es para negociar un referéndum

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que solo acudirá a una reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos si es para negociar un "referéndum" de autodeterminación para Cataluña y la amnistía para los "presos políticos y exiliados" del "procés". "Nosotros queremos una mesa de negociación con un orden del día en el que se diga: ¿Cómo ejerceremos el derecho a la autodeterminación de Cataluña? Referéndum, fecha y condiciones. Y número dos, amnistía", ha dicho en una entrevista en TV3.

Torra ha defendido que si el Gobierno de Pedro Sánchez no accede a incorporar esos puntos en el orden del día no tiene sentido reunir la mesa de diálogo. "¿De qué vamos a hablar si no? (..) Creo que la gente está cansada de que no se llame a las cosas por su nombre", ha resuelto.

Por otro lado, Torra ha pedido a los partidos independentistas que no presenten otro candidato en el Parlament para investir a otro presidente si es inhabilitado por el Tribunal Supremo: "No se entendería que algún partido independentista presentara otro candidato". En la entrevista de TV3 ha rechazado desvelar qué hará si el Supremo lo inhabilita, pero ha advertido de que su calendario no estará influenciado por las decisiones judiciales: "Lo que puedo decir es que ningún tribunal me marcará mi calendario".

Preguntado por si es necesario agotar la legislatura en Cataluña, Torra ha contestado que no necesariamente y ha defendido que se hará "lo que sea mejor para el país", aunque se ha negado a decir la fecha de las elecciones que tiene en mente.

El presidente catalán ha vuelto a decir que hace meses que sabe "perfectamente" cuál será la fecha de los próximos comicios y que, a su juicio, la fija en función del interés de Cataluña y del prestigio de la institución, pero no la quiere dar a conocer todavía.

Ha reconocido que del Supremo no espera ninguna otra decisión que no sea la inhabilitación y, sobre si la desobedecerá, ha contestado: "Yo he desobedecido dos veces, no creo que sea la última que lo haga. En cualquier caso, lo que puedo decir es que a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español".