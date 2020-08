Podemos le complica a Sánchez las negociaciones con su veto a Ciudadanos

Podemos ha enviado este viernes un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le complica las negociaciones que quiere abordar con la oposición, al advertir que el PSOE no podrá contar con el partido de Pablo Iglesias si pretende aprobar los presupuestos con el apoyo de Ciudadanos.

Sánchez comienza la semana que viene una ronda con los partidos políticos para conseguir los apoyos para sacar adelante esos "presupuestos de país" que, según ha venido insistiendo, son necesarios para abordar la reconstrucción económica ante la crisis que ha traído la pandemia de coronavirus.

Y si bien el presidente ha pedido a todas las fuerzas políticas que se avengan al diálogo, sus socios de Gobierno han advertido de que quieren repetir la mayoría de la investidura y no están dispuestos a apoyar unas cuentas auspiciadas por Ciudadanos.

La portavoz de la formación morada, Isa Serra, ha sido la encargada de transmitir el mensaje en una rueda de prensa este viernes en la que ha advertido que el proyecto político de Podemos es "incompatible" con Cs.

Además, ha asegurado que "el PSOE sabe" que no puede contar con su socio de Gobierno si quiere aprobar las cuentas con la formación de Inés Arrimadas. "Confiamos en que el PSOE cuide la mayoría que sustenta este Gobierno", ha dicho Serra, dejando claro que lo que Podemos quiere es que el Ejecutivo busque los apoyos entre los socios de investidura.

Refrendadas por Montero

Sus palabras han sido refrendadas más tarde por la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Poner de acuerdo a la mayoría progresista que posibilitó la moción de censura y la investidura es el camino para construir unos presupuestos sociales que se alejen de las recetas de austeridad que tanto gustan a PP y Cs", ha dicho.

Con este golpe sobre la mesa, Podemos busca defender su espacio en un momento en el que Sánchez parece decidido, creen en la formación morada, a tantear sus posibilidades de acuerdos con la derecha.

No en vano, su ronda de contactos de la semana que viene comienza con el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, y con la líder de Cs, Inés Arrimadas, y deja para la segunda jornada a dos de las formaciones que hicieron posible su investidura, PNV y ERC.

Tampoco gusta en la formación morada que el presidente haya decidido abrir el curso con una conferencia la semana que viene a la que ha invitado a representantes del mundo empresarial, porque lo interpretan como otro gesto de acercamiento a la derecha.

En cualquier caso, el mensaje lanzado desde la dirección del partido de Pablo Iglesias contrasta con el que dio el jueves una de las ministras de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Esta señaló, en declaraciones en RNE, que en la negociación presupuestaria "no se puede excluir a nadie" y "menos" ahora cuando hay una pandemia.

Consensos necesarios

Este viernes por la mañana, en Mérida, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reconocía que en el Gobierno son conscientes que para sacar adelante las cuentas del Estado tendrán que asumir posiciones que no son las suyas para alcanzar los consensos necesarios.

Calvo, que ha dirigido sus mensajes sobre todo al PP para que acepte llegar a acuerdos con el Gobierno, ha dicho que parece que el empresariado y los sindicatos están dispuestos a "arrimar el hombro", por lo que ha pedido a los partidos políticos que también "entiendan que el momento no es normal y las respuestas, por tanto, no pueden ser normales".

Tras escuchar el mensaje de Podemos, el PSOE ha insistido en defender la posición de Sánchez de buscar el mayor consenso posible para las cuentas.

El partido de Sánchez insiste en apelar a "todas" las fuerzas políticas para lograr esos presupuestos "de país". No obstante, también subrayan su intención de sacar adelante, por fin, unas cuentas del Estado, porque la crisis del coronavirus no se puede afrontar con los actuales presupuestos, que son los últimos del Gobierno del PP, que siguen prorrogados. "La alternativa a unos presupuestos del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no pueden ser los de Montoro", recalcan desde Ferraz.