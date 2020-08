Entra a su propia casa aprovechando que los okupas estaban de vacaciones y ahora teme ser acusado de allanamiento

Manuel, propietario de un piso en la localidad barcelonesa de Mataró, relataba este jueves ante las cámaras de Antena 3 o Telecinco cómo había accedido a su vivienda, okupada durante los últimos seis años por una pareja de forma violenta, aprovechando que los okupas estaban de vacaciones.

Según su propio testimonio, el propietario legítimo del inmueble se enteró por redes sociales de que los moradores del piso se encontraban pasando unos días en Ibiza y pese a saber que habían instalado una alarma en la vivienda para evitar perderla, accedió a ella por la fuerza. "No había nadie, subí y recuperé mi casa", dijo ante los micrófonos del Programa del Verano de Telecinco.

Al entrar a la vivienda asegura que la encontró sucia y deteriorada, y tras limpiarla decidió tapiar la puerta de entrada para evitar o dificultar una segunda okupación. Aunque reconocía temer que ahora los inquilinos ilegítimos le denuncien por allanamiento de morada. "No he coaccionado a nadie, yo he venido aquí, he picado y como no había nadie me metí para dentro, igual que hacen ellos", decía a Antena 3.

Según su relato, este desajolo por la fuerza llega después de años de denuncias y trámites en los juzgados con los que no había logrado recuperar su propiedad, que decidió alquilar hace años a un conocido de manera informal, que dejó de pagarle y continuó viviendo allí.

En las últimas semanas, el fenómeno de la okupación se ha incrementado, pero el problema no es nuevo y los propietarios piden más garantías a las autoridades.

sin embargo, este semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, consideraba que la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema de la 'okupación' de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios.

"Todo lo que sea proteger los derechos de las personas, es evidente que hay que tratar de protegerlo al máximo. En todo caso, creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación', sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas", afirmaba.

Así, la responsable de Defensa, que antes ejercía como magistrada de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, opinaba que "desde el punto de vista judicial", la normativa vigente "protege el derecho del propietario" frente a los 'okupas'.

No opinan lo mismo partidos de la oposición, que ya han presentado varios proyectos de ley en el Parlamento para endurecer la legislación. Todas las iniciativas van en la misma línea: elevar las condenas de los 'okupas' y permitir una actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.