Sanidad insta a extremar las medidas de control también en los prostíbulos

El Ministerio de Sanidad ha instado a las comunidades autónomas a extremar las medidas acordadas para frenar la transmisión del coronavirus en los prostíbulos, en los que también deben regir los mismos controles exigidos en otro tipo de ámbitos y establecimientos.

En uno de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, se han detectado 12 positivos entre las trabajadores del local y su círculo cercano

En el Consejo Interterritorial de Salud, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitó el miércoles a las regiones "extremar las medidas acordadas para tratar de evitar la transmisión del virus en otros ámbitos como el del ocio nocturno", han informado este jueves fuentes del Ministerio.

Son precisamente las comunidades autónomas las que tienen las competencias para poder cerrar o limitar el horario de los prostíbulos, unos lugares que en muchas ocasiones están registrados como negocios hoteleros o de hostelería, por lo que no se verían afectados por igual por las limitaciones acordadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas que sí tienen pleno efecto, por ejemplo, en discotecas.

Difícil rastreo

La pasada semana, el Ejecutivo y las autonomías consensuaron once acciones coordinadas para tratar de frenar el avance del virus, que van del cierre del ocio nocturno a prohibir fumar en la calle cuando no se pueda respetar la distancia y a limitar la apertura de bares y restaurantes a la 1 de la madrugada.

En la casuística concreta de los prostíbulos, de la que no se hizo mención expresa, el rastreo de contactos de posibles positivos es una tarea bastante compleja.

También el miércoles, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha pidió el cierre "inmediato" de los prostíbulos tras la detección de un brote de coronavirus en uno de estos locales en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Según el Área de la Mujer de IU, en la región se concentra el 80% de los prostíbulos del país. Además de exigir el cierre de estos locales de prostitución, ha pedido rastreadores y medidas de cuarentena para las personas que pasaron por ellos.

Este viernes se ha conocido, tal y como ha informado 'ABC', que la Junta de Castilla-La Mancha ordenará el cierre de estos centros, al menos, mientras dure la alerta por el coronavirus. El Ejecutivo castellanomanchego va a celebrar hoy un Consejo de Gobierno extraordinario para poner en marcha las medidas a adoptar tras la última reunión del Consejo Interterritorial mantenida entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los representantes autonómicos; entre ellas tiene la intención de decretar el cierre de los prostíbulos en toda la comunidad.

Carta de Irene Montero a las CC. AA.

Desde el Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio. "Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", recuerda en la misiva.

Según ha explicado en una entrevista a RNE, durante el estado de alarma se trabajó para convertir en esenciales y garantizar que no se frenaban los servicios de asistencia y apoyo y atención integral a las víctimas de violencia de genero, sino que también extendieron esa garantía junto con las comunidades autónomas a la atención a las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostiución.