Los médicos y enfermeros ven una "muy buena noticia" las nuevas medidas

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha calificado de "muy buena noticia" las medidas impulsadas este viernes por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y ha celebrado que esta batería de acuerdos sea "común" en toda España.

"Estamos ante una muy buena noticia. Apoyamos todas estas medidas y nos ponemos a disposición de las autoridades sanitarias. Se lo merecen todos los que ya no están con nosotros, no podemos volver a caer en errores del pasado", ha valorado.

Romero ha aplaudido que se hayan "armonizado medidas" y "delimitado los umbrales de intervención y marcar un objetivo común bajo una política común". "El paso dado era obligado para buscar ese escenario común en todas las CCAA que permitiera armonizar todo el elenco de medidas que se estaban implementando en unas sí y en otras no", ha añadido.

Por último, el presidente de los médicos ha solicitado "responsabilidad" a los ciudadanos. "Y los profesionales vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que seamos capaces de controlar la situación en medida de lo posible para que no nos veamos desbordados en un escenario como el de marzo y abril", ha concluido.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) había manifestado en un comunicado, su preocupación por la reactivación de la covid-19 en España en estas últimas semanas. "Estamos a tiempo de evitar que la situación se descontrole, y para ello la sociedad española y sus instituciones deben desarrollar una clara estrategia de persuasión, de acción, movilización de recursos, y de vigilancia y exigencia en el cumplimiento de las regulaciones", habían asegurado antes de recibir la noticia.

Los enfermeros aplauden el cierre de discotecas y el veto de fumar

Por su parte el presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE), Florentino Pérez Raya, ha aplaudido las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, en acuerdo por "unanimidad" con las comunidades autónomas, para hacer frente a los crecientes rebrotes de covid-19.

"Son una grandísima noticia y van totalmente en consonancia con lo que llevamos semanas pidiendo desde la Organización Colegial. El número de contagiados se ha disparado en los últimos días y era de recibo tomar decisiones drásticas que ayudasen a la contención de la pandemia", ha destacado en un comunicado.

En el caso del cierre del ocio nocturno, ha recordado que los enfermeros siempre han sostenido que "era uno de los grandes problemas" en los rebrotes. "Como profesionales sanitarios, nos genera preocupación la apertura de discotecas y locales nocturnos, porque el ambiente puede ser propicio para que las personas bajen la guardia", comenta.

En cuanto a la prohibición de fumar, también aplauden la decisión de Sanidad porque "existen evidencias de que el SARS-CoV-2 se propaga con mayor facilidad con el humo del tabaco y su prohibición reducirá esta transmisión".

"Son medidas necesarias, pero no debemos dejar de observar y analizar cómo evoluciona la situación. El virus sigue con nosotros y no podemos bajar la guardia. La población debe estar informada y debe ser responsable. No deben olvidar, bajo ningún concepto, las tres premisas para frenar la pandemia: mascarilla, distancia física y lavado frecuente de manos", concluyen.