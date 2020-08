Comienza la media veda para codornices, tórtolas y palomas en toda España

La media veda comenzará este fin de semana en prácticamente toda España y se extenderá hasta finales de septiembre, un periodo en el que los cerca de 800.000 cazadores con licencias de caza pueden abatir principalmente especies como codornices, tórtolas, palomas torcaces y bravías.

La temporada llega con los cazadores y oenegés ambientales enfrentados, pues los primeros aseguran que ejercen la caza de manera "responsable" en la que se tiene en cuenta la población de cada especie, de modo que, por ejemplo la tórtola no se podrá cazar hasta el 22 de agosto, mientras que las organizaciones ambientales y en particular la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) exige el fin de la actividad cinegética ya que asegura que las poblaciones de tórtola han disminuido en un 32% y la codorniz común, en un 61%. Así, SEO/BirdLife recuerda que según la vigente Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, no se debe autorizar el aprovechamiento cinegético de especies que presenten un estado de conservación desfavorable o de las que se desconocen sus niveles poblacionales.

El responsable de investigación de Fundación Artemisan, Carlos Sánchez, explica que la media veda de este año tiene buenas expectativas, y con la paloma torcaz y bravía como "estrella" ya que su población está en aumento -incluso en las ciudades- y en buen estado de conservación, al contrario que la tórtola y la codorniz que, según admite no tienen un estado de conservación "tan favorable".

En cuanto a la codorniz, explica que sus poblaciones fluctúan mucho de año en año y que este 2020 se suman factores como las abundantes lluvias en primavera que darán lugar a buenas cosechas, por lo que espera que sea "un buen año". Respecto a la tórtola, ha dicho que está "en declive" y con muchas zonas con su población en regresión pero asegura en la mitad sur de la Península hay "buenas poblaciones".

En este contexto, ha explicado que Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza (RFEC) están desarrollando el 'Observatorio cinegético', cuyo objetivo es contabilizar las poblaciones codornices y tórtolas en los cotos para, en función de los datos que se obtengan, tomar decisiones sobre su caza o no. "Más de 200 cazadores han realizado ya recuentos en primavera que apuntan a lugares con buenas poblaciones de tórtolas y codornices", ha asegurado Sánchez que añade, que sin embargo, las tormentas de los últimos días obligan a los animales a desplazarse.

"La tórtola está en regresión y en muchos espacios ha desaparecido, pero en un país tan biodiverso no se puede pedir el fin de la caza en todo el país sin ofrecer nada a cambio porque se perjudicaría muy seriamente a territorios como Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía que sí hacen un esfuerzo grande en cuidar su hábitat y cazarlas con cabeza y cupos muy restrictivos", considera.

El representante de Fundación Artemisan afirma que llevan tres años promoviendo una caza más sostenible y restrictiva de la tórtola, de modo que, por ejemplo no se permite su caza en algunas comunidades autónomas y en otras se ha reducido el número de días de caza de la especie en un 80%. "En todas las comunidades donde está permitida su caza se han reducido el número de días y horas en los que esta permitido la caza", ha añadido.

Por su parte, para SEO/BirdLife lograr el buen estado tanto de estas especies como de los ecosistemas en su conjunto, es necesario que las administraciones tengan en cuenta los datos científicos para reducir la presión cinegética sobre las especies y propone mejorar la gestión de ecosistemas agrarios con medidas como el respeto a linderos, setos y mosaicos; limitar el uso de herbicidas e insecticidas, crear perímetros sin tratamiento y tener en cuenta la reforma de la PAC. También insta a mejorar gestión de las masas arbóreas y del arbolado disperso de las zonas cercanas a entornos agrícolas que son "fundamentales" para la nidificación de la tórtola europea y pide más estudios sobre el ciclo reproductor de esta especie.