La directora del Instituto Ramón Llull se ríe con tuit peyorativo sobre los que hablan castellano

Un tuit de la directora del Instituto Ramón Llull (IRL), Iolanda Batallé, en el que decía que le había hecho gracia un comentario peyorativo de otro usuario sobre aquellos que no hablan catalán en Cataluña ha generado polémica en las redes sociales y críticas de partidos como Ciudadanos.

"El único debate, entiendo, es que si no hablas catalán y vives en Cataluña, o bien eres tontito o mala persona", era el tuit escrito por el periodista y guionista Jair Domínguez que aplaudió Batallé con este comentario: "Me has hecho reír mucho".

La formación naranja ha registrado un escrito con preguntas parlamentarias al Govern en el que exige que se pronuncie sobre el comentario y responda si el ejecutivo autonómico está de acuerdo con que quien no habla catalán en Cataluña "es tontito" o "mala persona".

"¿Va a tomar el Govern y en concreto el departamento de Cultura medidas por la actitud de la directora del IRL?", demanda asimismo en el escrito registrado la diputada de Cs Sonia Sierra.

El Institut Ramon Llull es un organismo público creado con el objetivo de promover en el exterior los estudios de lengua catalana en el ámbito académico y la traducción de literatura y pensamiento escritos en catalán, según explica en su web este consorcio de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Gobierno de las Islas Baleares.