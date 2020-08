La Generalitat no cree que el coronavirus causara la muerte de una niña en Tarragona que había dado positivo

La consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña no cree que la covid-19 sea la causante de la muerte este martes de una niña de 11 años en Tarragona que había dado positivo por este virus.

En declaraciones en Santa Colma de Gramenet (Barcelona), la consellera de Salud, Alba Vergés, ha indicado que "no siempre la causa es concreta y no parece, no se puede afirmar, que la causa sea esta", en referencia al virus de la covid-19, en el caso de esta menor que falleció en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Se ha remitido asimismo a lo dicho ayer martes en rueda de prensa por el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, que llamó a "diferenciar" cuando una muerte se produce "a causa" del coronavirus o "con" el virus.

La muerte no fue "por, sino con" el virus, dijo Argimon, que añadió: "Hay un caso muy triste, muy triste, pero en ningún momento podemos pensar que sea a causa del virus".

La niña fallecida, que había dado positivo en las pruebas de coronavirus, había ingresado inicialmente en el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, pero más tarde fue trasladada al Hospital Joan XXIII, centro de referencia de la provincia, al empeorar su estado de salud.

La menor falleció poco después de las 07.00, en el quirófano, donde la intervenían de urgencia del llamado 'abdomen agudo' que derivó en una isquemia intestinal y una perforación gástrica, según ha avanzado esta mañana el 'Diari de Tarragona'.