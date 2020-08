Artadi cierra la puerta a una "coalición electoral" entre JxCat y el PDeCAT

La diputada de JxCat en el Parlament Elsa Artadi ha cerrado la puerta a una hipotética "coalición electoral" entre Junts per Catalunya y el PDeCAT. "En JxCat no hemos tenido nunca la voluntad de ir en coalición electoral. Si es la aspiración de otra formación política, tiene todo el derecho, pero deberían entender que esta no es la voluntad de JxCat", ha recalcado Artadi en una entrevista con Efe.

JxCat puso en marcha el pasado 25 de julio su proceso congresual para constituirse como partido político, un proceso que culminará el 3 de octubre y en el que participan desde primera línea figuras destacadas del PDeCAT, como el expresident Carles Puigdemont o los exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

Sin embargo, la dirección ejecutiva del PDeCAT, encabezada por David Bonvehí, rechaza disolverse como organización para integrarse en la nueva formación que impulsa Puigdemont y pide a aquellos militantes que se sumen a JxCat que devuelvan el carné del partido.

Esta semana, el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, explicó que, una vez fracasadas las negociaciones para formar parte de las estructuras orgánicas de JxCat, ahora el objetivo es alcanzar "acuerdos electorales" para evitar la ruptura de este espacio político, pero Artadi ha descartado una "coalición electoral".

No hay, según Artadi, "ningún margen" para un acuerdo con el PDeCAT para concurrir en coalición electoral a los próximos comicios.

"Junts per Catalunya se tiene que presentar como Junts per Catalunya, que es lo que es, como nació hace dos años y medio y como ha ido creciendo durante todo este tiempo", ha subrayado.

La única "excepción" que sí permitiría una coalición electoral sería que "en algún momento se volviese a plantear una lista de país" que agrupara al conjunto de fuerzas independentistas, una opción que sin embargo ve "cada día más lejos".

Ante estas circunstancias, si la dirección del PDeCAT liderada por Bonvehí decide presentar una lista electoral propia, Artadi ha asegurado que JxCat lo "respetará".

"Máximo respeto hacia las decisiones que tome el PDeCAT o cualquier otro partido político. A nosotros solo nos corresponde respetarlo y desear la mejor suerte, con un juego limpio por parte de todos", ha afirmado.

Según Artadi, si en el PDeCAT "ellos creen que tienen un proyecto político diferente del nuestro, legítimamente los tenemos que poder explicar todos en una campaña electoral, contraponerlos y que la ciudadanía decida". "Nosotros vamos a lo nuestro, a un partido abierto, a seguir creciendo", ha destacado Artadi, una de las cabezas visibles de JxCat.

Las bases de JxCat pueden votar desde el viernes y hasta este domingo los cargos de la dirección, para la que se presenta una única candidatura, con Puigdemont como presidente, Artadi como vicepresidenta junto a Anna Erra, Josep Rius y Jordi Turull, y Jordi Sànchez como secretario general de la nueva organización.

Sobre la falta de entendimiento con la cúpula del PDeCAT para convertir JxCat en la única organización de este espacio político, Artadi ha remarcado que no se buscó un "acuerdo estructural" entre ambas direcciones: "Nosotros nunca hemos tenido la voluntad de que fuese una federación de partidos para ir incorporando siglas, cuotas, espacios y estructuras", ha explicado.

"La voluntad es ir incorporando a personas que quieran seguir haciendo este proyecto más grande", de manera que todo el mundo entre en "igualdad" de condiciones, ha argumentado.

Por otra parte, ha acusado a ERC de "simplificar" cuando define a JxCat como una fuerza independentista "de derechas": "No me parece que sea la manera más inteligente de hacer política", ha señalado Artadi, para quien su formación representa un "centro amplio".

"Es curioso que haya gente que no quiera unirse a JxCat porque dicen que es demasiado de izquierdas y otros que pretendan situarnos muy a la derecha. Quizá estamos en el punto justo", ha añadido.