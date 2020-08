Irene Montero la lía en Twitter al confundir a las 13 Rosas con las actrices que las interpretaron

“Julia, Ana, Carmen, Pilar, Dionisia, Victoria, Blanca, Adelina, Martina, Elena, Virtudes, Luisa, Joaquina. Vuestros nombres no se borran de la historia. Porque fuisteis, hoy seguimos conquistando derechos”. #13Rosas.

Este es el tuit que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha publicado este miércoles en Twitter cuando se cumplen 81 años del fusilamiento en Madrid de las trece jóvenes a manos de fuerzas franquistas. Similares mensajes han escrito en la misma red social desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente y pareja de la ministra, Pablo Iglesias, hasta otras personalidades de la política o la cultura. El tuit de Montero no tendría mayor importancia si no fuera por la imagen que lo acompaña, que no es la de las jóvenes ajusticiadas sino una foto intencionadamente envejecida que muestra a las protagonistas de la película “Las 13 rosas” y que formó parte de la campaña de promoción de la cinta, dirigida en 2007 por Emilio Martínez-Lázaro con guion del zaragozano Ignacio Martínez de Pisón.

Así pues, en lugar de a Adelina, Ana, Blanca, Carmen y compañía, vemos a Nadia de Santiago, Goya Toledo, Marta Etura, Pilar López de Ayala y Verónica Sánchez, entre otras.

Julia

Ana

Carmen

Pilar

Dionisia

Victoria

Blanca

Adelina

Martina

Elena

Virtudes

Luisa

Joaquina



Vuestros nombres no se borran de la historia. Porque fuisteis, hoy seguimos conquistando derechos. #13Rosas pic.twitter.com/iDEI6DoFSr — Irene Montero (@IreneMontero) August 5, 2020

Imagen de los años 30 del pasado siglo, donde están, entre otras compañeras, las llamadas 13 Rosas. heraldo.es

Los usuarios de la conocida red social no han tardado en hacerse eco de la equivocación de Montero y han tirado de ingenio para burlarse de la ministra. Así, además de fotografías de las auténticas 13 Rosas, los internautas han publicado fotos de parecidos razonables, como del actor Morgan Freeman "por si algún día quiere tuitear algo sobre Nelson Mandela", del también actor Brad Pitt "homenajeando a Aquiles", de Juan Echanove caracterizado como Francisco Franco, Meryl Streep como Margaret Thatcher o de Anthony Quinn como Espartaco.

Hola Irene, te presento a Margareth Tatcher. pic.twitter.com/3kh6gj8p3y — Liberal Furibundo (@topeLiberal) August 5, 2020

Espartaco. Qué tío más grande... pic.twitter.com/Cp9zJwnJlC — HEAVY DUTY BULL (@heavydutybull) August 5, 2020

Cuidado no te vayas a cruzar también a Franco por la calle 🙈 pic.twitter.com/qnt662FW1s — verbigràcia ||🧶|| (@verbigracienca) August 5, 2020

Pongo mi grano de arena homenajeando a Aquiles . pic.twitter.com/3wHjOL7V7x — R.∆ (@_raulmad7) August 5, 2020

Tenga ministra, por si algún día quiere tuitear algo sobre Mandela pic.twitter.com/684bWQe9Ii — Fedexxx (@TheSpiritof83) August 5, 2020

Se da la circunstancia de que el propio Pedro Sánchez cometió el mismo error hace dos años, por estas mismas fechas, también para recordar a las jóvenes. Algo que, por supuesto, también fue ampliamente difundido y criticado en Twitter.

Presi, quizás la foto no es tan bonita pero son las verdaderas #13rosas

Dejémonos de películas y vayamos a lo real pic.twitter.com/DCRrOhXcen — 🔻Isą Fco. 🇪🇦💜🏳️‍🌈 (@IsabelFraca) August 5, 2018

Estimado presidente Sánchez:

En este grupo se encuentran las 13 rosas. En su foto aparecen las maravillosas actrices que interpretaron la película. Que es parecido, pero no es lo mismo.

¡Ay, el postureo! pic.twitter.com/hzT30LXOnB — Félix Álvarez (@Felisuco_) August 5, 2018