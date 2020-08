Piden a las administraciones educativas que no ignoren las necesidades del alumnado con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado este martes a las administraciones educativas que no ignoren las necesidades específicas del alumnado con discapacidad en la vuelta a las aulas tras "la compleja situación" que se ha vivido en el último trimestre por el cierre presencial de los centros educativos a consecuencia de la pandemia.

Tal y como ha informado en una nota de prensa, dicho Comité lamenta las carencias organizativas y metodológicas, "dado que no ha habido clase a diario; no se ha podido garantizar que existan espacios de consulta constante con el profesorado; el alumnado con discapacidad no ha podido tener acceso a sus materiales de apoyo habituales, y no se han tenido en cuenta las adaptaciones curriculares con la consiguiente sobrecarga para las familias, sin tener en cuenta, además, la peculiaridad de las mismas y su nivel de comprensión".

Principales carencias

En este sentido, Cermi ha elaborado un documento en el que denuncia las principales carencias que ha sufrido el estudiantado con discapacidad en los últimos meses con la enseñanza a distancia. Asimismo, ha formulado propuestas para que se corrija esta situación en el nuevo curso, teniendo en cuenta los tres escenarios que pueden darse en función de la evolución de la pandemia: presencial, a distancia o semipresencial, "es decir, combinando ambas fórmulas".

Entre las propuestas que plantea destacan reforzar la lucha contra situaciones de acoso y violencia, no desatender la salud emocional del alumnado con necesidades especiales y sus familias y garantizar la accesibilidad de dispositivos tecnológicos, temarios, canales de comunicación y métodos de evaluación, entre otras. Asimismo, habla de la necesidad de garantizar la continuidad de los apoyos específicos de estos estudiantes, luchar contra el aislamiento y la soledad y, en caso de educación semipresencial a partir de septiembre, primar la presencia física en los centros educativos del alumnado con discapacidad, "siempre que sus familias estén de acuerdo".

Por otro lado, este Comité solicita que a comienzos del curso académico se realice una evaluación de la situación de cada estudiante con discapacidad y que se atiendan "los efectos perniciosos que hayan podido producirse en los últimos meses de forma multidisciplinar (profesorado ordinario y personal especializado), atendiendo también a las familias".

Además, tanto en este caso como en un hipotético nuevo cierre total de los centros, urge a garantizar el uso de dispositivos tecnológicos accesibles, incluyendo la creación de "bancos de préstamos, asegurar la accesibilidad de los canales, materiales y métodos de evaluación; impulsar actividades de ocio 'online' que favorezcan la interacción del alumnado con discapacidad con el resto de estudiantes, y luchar contra la soledad y el aislamiento agravado por la distancia física".

