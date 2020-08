La prensa internacional destaca el papel del emérito en la llegada de la democracia

La prensa global se hizo eco de la noticia de la decisión de don Juan Carlos de abandonar España, que irrumpió en un primer lunes de agosto. La noticia dejó el resto de cuestiones en un segundo plano y provocó un reguero de reacciones.

'The Guardian', 'The Times' y 'The Telegraph' coincidieron en calificar que Juan Carlos I se irá al "exilio". Estos periódicos destacan el papel esencial que desempeñó el emérito en la restauración de la democracia o contra el golpe de Estado en 1981, pero 'The Guardian' añade: "En años recientes las revelaciones sobre su vida privada y asuntos financieros han quitado lustre a la que una vez fue vista como una de las monarquías modelo en Europa". 'The Times' afirma que, con su decisión, el Rey "cedió ante la creciente presión" sobre su presunta corrupción.

Cuentas en Suiza

'Le Monde', que titula "Juan Carlos, exmonarca español sospechoso de corrupción, se exilia", añade: "Hasta el cambio de siglo (Juan Carlos) fue un fuerte símbolo de la unidad española, apreciado por garantizar la restauración pacífica de la democracia". En Italia, para 'La Repubblica', el emérito "abandona España abrumado por los escándalos" y recuerda que "durante semanas, el gobierno progresista liderado por Sánchez ha pedido al actual monarca que tome medidas duras contra su padre tras investigaciones cada vez más embarazosas (...) sobre cuentas en Suiza y sociedades ‘offshore’".

'La Nación' de Argentina destaca que los "escándalos" "han empujado a la monarquía española a una de sus peores crisis desde la transición".