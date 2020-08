¿Dónde va a vivir el rey Juan Carlos?

Juan Carlos I, actual rey emérito, ya ha abandonado el país después de comunicar al rey Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España, según informa RTVE: En su carta, el rey emérito ha señalado su decisión responde a su voluntad de "prestar el mejor servicio a los españoles y a las instituciones".

Según ha informado la cadena pública, el monacara ya se encuentra fuera del país. No obstante, no se sabe dónde ni cuál va a ser su destino definitivo. La Casa del Rey no ha dado ninguna pista y guarda silencio al respecto.

Don Juan Carlos ha enviado una carta a su hijo informándole de esa decisión ante la repercusión pública que están generando "ciertos acontecimientos pasados -escribe- de mi vida privada".

Ni la carta, ni el comunicado del Palacio de la Zarzuela dando cuenta de la misma, ni el escrito hecho público poco después por el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, informan del lugar al que se trasladará el padre de Felipe VI.

La Casa Real mantiene silencio al respecto y no ofrece información alguna ante el futuro lugar de residencia del anterior jefe del Estado