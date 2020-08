La app para alertar a los contactos de contagiados estará lista en septiembre

El Gobierno espera implantar a partir del 15 de septiembre en toda España la aplicación para móviles 'Radar Covid', el sistema que avisa a los contactos de las personas contagiadas de su posible situación de riesgo. El Ejecutivo ya ha ofrecido a todas las autonomías la posibilidad de poner en marcha esta app en sus territorios, después de la prueba piloto de esta herramienta que se ha llevado a cabo en la isla canaria de La Gomera, entre el 29 de junio y el 31 de julio. Ha sido un "éxito", aseguró este lunes la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que presentó los resultados de la prueba.

Artigas no se anduvo con rodeos ni con falsas modestias: "Nuestra valoración no puede ser más positiva. El piloto ha sido altamente satisfactorio". La secretaria de Estado subrayó que el piloto 'Radar Covid' no ha mostrado ningún punto débil y sí varias fortalezas que parecen señalarlo como una herramienta básica en la lucha contra los rebrotes. De hecho, el Ejecutivo espera, antes incluso de la implantación nacional en septiembre, poder poner en marcha la app en al menos tres comunidades "críticas" (sacudidas por los nuevos focos de contagios o de gran peso turístico como Canarias o Baleares) el próximo 10 de agosto.

La app, que debe ser descargada de forma voluntaria, en esencia utiliza el 'bluetooth' para determinar los ciudadanos que han estado en contacto con los contagiados con el criterio de haber estado a menos de dos metros de la persona infectada durante quince minutos. La aplicación no usa la geolocalización ni detecta a enfermos, lo que hace es que permite, siempre de forma voluntaria, que la persona a la que le comuniquen que está infectada tras hacerle una prueba de PCR pueda avisar de forma automática y anónima a sus contactos para que estos puedan tomar las medidas médicas y de aislamiento necesarias.

El Ejecutivo considera un éxito el piloto de La Gomera -donde se simularon cuatro oleadas de contagios- por varias razones. La respuesta de "adopción" fue mejor de lo esperado, ya que Sanidad esperaba que fueran 3.000 las personas que se descargaran en la isla la aplicación y al final 3.200 personas en La Gomera se hicieron con la app y otras 100.000 fuera de la isla, que no pudieron participar obviamente en el estudio, también se descargaron esa herramienta, lo que destaca el «interés» por este sistema en toda España.

El punto más fuerte de 'Radar Covid', según los expertos, ha sido su "eficacia", ya que cada positivo ha conseguido localizar automáticamente 6,4 contactos, frente a los 3,5 contactos que los rastreadores humanos tienen como media tras horas de intenso trabajo para recomponer los pasos de los infectados. «La app tiene más memoria que nosotros, porque recuerda contactos desconocidos», resumió gráficamente Artigas.

"Compromiso"

Otro de los aspectos que preocupaba en Sanidad era el "compromiso" de la población con esta app, o sea qué porcentaje de las personas que se habían descargado la aplicación, una vez recibían el positivo ficticio, daba el paso y autorizaba que su móvil avisara a esas personas que habían estado quince minutos a menos de dos metros. El 61% de los positivos dio el paso de avisar a través de la app. Y ese porcentaje -explicaron hoy los especialistas- podría haber sido mayor porque mucha gente pensó que, al ser un piloto, no tenía que avisar a sus contactos. Además, el "tiempo de reacción" fue muy rápido, ya que el 78% de los contagiados simulados avisó en menos de 24 horas. Muy alto, un 83%, fue también el porcentaje de «retención». O sea, las personas que no solo se descargaron la app, sino que la siguieron usando durante el ensayo.

Con estos resultados, Sanidad espera que la implantación en las comunidades sea inmediata, ya que la herramienta ha demostrado ser un "complemento útil", que "no una solución en sí misma" para luchar contra la covid, sobre todo en actual "contexto de reaparición de contagios". La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, incluso, se atrevió a vaticinar que esta herramienta sería "tremendamente útil" para embridar los rebrotes con que solo un 25% de la población nacional se la descargara y la usara, ya que, según los cálculos, a partir de ese porcentaje ayudaría a reducir la transmisión del virus hasta un 30%.