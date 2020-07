La respuesta de un empresario a una camarera que busca trabajo: "Lo siento, buscamos a alguien sin hijos y sin novio"

Una camarera española que busca empleo se presenta por whatSapp interesándose por un puesto de trabajo en el sector de la hostelería y la respuesta que le dan desata la indignación en las redes sociales. El framento de la conversación mantenida lo ha difundido a través de la cuenta de 'Twitter' 'MierdaJobs' la colaboradora del diario 'Público' Alejandra de la Fuente, quien denuncia a través de su blog y también en redes sociales la "precariedad" laboral que hay en España divulgando ejemplos como este.

"Lo siento, buscamos a alguien sin hijos y sin novio" pic.twitter.com/r7DZc09G99 — Mierda Jobs (@JobsMierda) July 27, 2020

Desde el pasado mes de junio, la colaboradora del diario 'Público', especializada en temas laborales, mantiene abierta una iniciativa en su cuenta de Twitter mediante la cual anima a otras personas a decir lo que significa para ellos la "precariedad", etiquetando sus respuestas bajo el hashtag '#PrecariedadES'.

En concreto, esta publicación, en la que se puede leer la conversación mantenida por una camarera, que afirma ser madre de un niño de dos años y tener pareja, y un presunto hostelero que rechaza abiertamente contratarla por su situación familiar y personal, ha abierto en Twitter el debate sobre la discriminación laboral que sufren muchas mujeres a la hora de encontrar empleo, cuando algunas de ellas son interrogadas por cuestiones personales que nada tienen que ver con sus aptitudes y conocimientos para desempeñar un puesto de trabajo.

"Discriminar por si tiene pareja o hijos es denunciable y más cuando lo dice abiertamente, una cosa es un proceso de selección y que te "descarten” y otra esta salvajada", comenta indignado un usuario.

"¿Las personas sin pareja no tienen prisa por llegar a casa? Lo que hay que leer", se pregunta con sorna otro tuitero. "No buscan gente que no tenga vida propia, buscan personas desesperadas a las que quitarle la vida", sentencia, por su parte, de la Fuente en otra publicación realizada al hilo de esta conversación, que suma ya más de 1.400 comentarios y 60.000 reacciones en Twitter.