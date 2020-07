Aragón y Cataluña cuentan con alrededor del 60% de los nuevos diagnósticos, pero en todas las CCAA hay casos

Aragón y Cataluña cuentan con alrededor del 60 por ciento de los nuevos diagnósticos de covid-19, si bien en todas las comunidades autónomas se están produciendo contagios, según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en rueda de prensa.

"Hay casos en todas las comunidades autónomas y, aunque la transmisión no es igual en toda España, hay un cierto nivel de transmisión en todos los territorios", ha señalado Simón, para recalcar que el 60 por ciento de los nuevos diagnósticos son de personas asintomáticas. Además, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que la edad media de las personas que actualmente se contagian del nuevo coronavirus se sitúa en los 43 años en el caso de las mujeres y en los 40 años en el caso de los hombres.

NOTICIAS RELACIONADAS Aragón vuelve a registrar otro récord con 502 casos de coronavirus, 412 en Zaragoza

Respecto a la carga asistencial, Simón ha comentado que Aragón es la comunidad que más ingresos hospitalarios está teniendo, si bien ha asegurado que no hay una presión asistencial "importante" aunque hay que tener "cuidado" porque "poco a poco" se está produciendo un "incremento mayor de lo esperable". Dicho esto, ha informado de que se está produciendo un aumento del número de casos sospechosos de coronavirus, aunque ha reconocido que todavía no sabe cómo explicar este hecho.

Al mismo tiempo, Simón ha avisado de que hay situaciones que se ha bajado la guardia, como en el ocio nocturno", y ha recordado que están generando un "problema importante". "Los brotes asociados a temporeros van a seguir sucediendo pero esperamos que si aparecen se controlen. No obstante, están aumentando los brotes asociados a ocio nocturno, fiestas familiares, y estos brotes son mucho mas difíciles de controlar porque son poblaciones que aceptan menos las medidas de control y cuarentena que se tengan que aplicar", ha enfatizado.

Finalmente, Simón ha esperado que se pongan o no prohibiciones la población adopta una actitud responsable "no por una multa", sino para reducir el riesgo de contagiar a otras personas. "Me gustaría pensar que los españoles somos conscientes de los riesgos", ha zanjado.