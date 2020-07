Junqueras dice que las decisiones del TS no deben impedir la mesa de diálogo

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha afirmado este viernes que las decisiones del Tribunal Supremo (TS) con respecto a los presos independentistas no deberían impedir que la mesa de diálogo entre los Gobiernos del Estado y de Cataluña se pueda reunir.

En unas declaraciones realizadas en Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras cree que el TS acabará revocando el tercer grado y los permisos penitenciarios de que disponen ahora mismo, tanto él como el resto de presos independentistas, pero que su situación personal "no debe condicionar" la mesa de diálogo.

"Amo más a mi país que a mí mismo", ha afirmado un Oriol Junqueras muy convencido de que el diálogo para abordar el conflicto político entre Cataluña y el Estado no debe interrumpirse por ningún motivo, aunque esto no quita, ha puntualizado, que sea muy crítico con la forma de actuar del TS y de la fiscalía.

"El mismo tribunal que revoca la aplicación del artículo 150.2 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell no tiene ningún problema en rebajar las penas de los militantes de extrema derecha que asaltaron el centro cultural Blanquerna en Madrid", ha destacado Junqueras.

Según el líder de ERC, el Estado español y sus tribunales "han demostrado que están dispuestos a saltarse la democracia cada día y también el Estado de derecho".

Esto provoca que su "confianza" en la capacidad democrática del Estado español "siempre haya sido muy poca, porque las lecciones de la historia son muy contundentes, y no hay nada que nos haga pensar que viviremos una lección de responsabilidad y de buenas formas de hacer, pero esto no debe impedir que lo sigamos intentando".

"Por mí no cambia la mesa de dialogo. Es más, -ha puntualizado- aún hay más razones para reivindicar que tengamos ámbitos para dialogar, nunca tenemos que abandonar la bandera del diálogo", ha subrayado Junqueras, que ha dicho estar dispuesto a hablar "con los que me encierran en prisión, puesto que la sociedad necesita que negociemos, y la comunidad internacional también nos lo pide".

Ha dicho, en este punto, que, aunque no tiene ningún interés especial en hablar ahora mismo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a hacerlo, "con él y con quién sea".

"Esperanza en el Estado español no tengo ninguna, pero mi obligación es intentar dialogar y reivindicar el diálogo", ha explicado el líder de ERC, que ha rechazado pedir un indulto y es más partidario de una amnistía que no de hacer reformas en el Código Penal para dejar sin efecto delitos como el de "sedición".

Con respecto a los Presupuestos del Estado, Junqueras ha afirmado que "el PSOE tiene que elegir con quién quiere pactar, si con la derecha extrema del Estado español, o con ERC", porque, si elige pactar con Cs, no puede hacerlo con Esquerra Republicana.

El presidente de ERC ha vuelto a descartar un acuerdo de gobierno con el PSC tras las elecciones catalanas, y ha dicho que no puede olvidar "las imágenes de sus líderes manifestándose al lado del PP, Cs y Vox en Barcelona, y aplaudiendo la represión".

También ha puntualizado que "esto no es rencor" y que, aunque no pactaría un Govern con el PSC, sí que está dispuesto "a hablar con todos, también con los que aplauden mi prisión, no faltaré a una cita".