El conductor de un coche eléctrico se hace viral al no encontrar el depósito de combustible

Un hombre se ha hecho viral en las redes sociales al tratar de repostar su coche eléctrico en una gasolinera. Las imágenes de este conductor de un Tesla tratando de encontrar el depósito de combustible de este vehículo se han expandido como hojas al viento y han llegado a todas partes a través de las redes sociales.

Las imágenes, de las que no hay más información de la que da la cuenta que las colgó en Twitter, fueron grabadas por los clientes que esperan con su coche detrás del susodicho. Además, en el vídeo se pueden escuchar risas al ver absolutamente perdido al conductor, que no es capaz de encontrar el depósito, algo que se antoja lógico ya que al tratarse de un coche eléctrico no necesita gasoil ni ningún tipo de combustible líquido.

A tal llega su desesperación que decide consultar internet en su móvil. Solo entonces, seguramente cuando vio la respuesta, es cuando se decide a marcharse de la estación de servicio y a seguir su camino. Como si nada hubiese ocurrido. Desconociendo que su particular e infructífera Odisea había quedado recogida por una cámara de vídeo y subida a las redes sociales para covnertirse en todo un fenómeno viral.