Recicladas 616.000 toneladas de envases de plástico en 2019, un 8% más que en 2018

Los españoles reciclaron en sus hogares 616.800 toneladas de envases de plástico en 2019, un 8% más con respecto al año anterior, lo que convierte a España en el país europeo que más residuos de este tipo recicla, según el estudio anual que hoy ha presentado Cicloplast. De acuerdo con este informe, cada ciudadano recicló una media de 13,2 kilos de envases de plástico doméstico, casi 1 kilo más que el año anterior.

Casi todas las Comunidades Autónomas incrementaron su ratio de recogida, aunque las que superan la media son la Comunidad Valenciana (16,4 kg), País Vasco (16,3 kg), Canarias (14,8 kg), Andalucía (14,5 kg), Cataluña (14,4 kg) y Castilla-La Mancha. Respecto a Europa, España lidera la clasificación de los países que más envases de plástico doméstico recicla, según los datos más recientes correspondientes a 2018, cuando la cifra estaba en 12,3 kg frente a los 11 kg de Alemania, los 10,3 de Italia o los 8,1 de Bélgica.

La directora general de Cicloplat, Isabel Goyena, ha explicado durante la presentación del informe que la mejora de los datos españoles se debe al aumento de la “concienciación ciudadana" y la ha desvinculado del consumo de envases -que subió un 1,1%-, por lo que “se recicla mucho más de lo que se consume”.

En todo caso se trata de resultados atribuibles a las "singularidades del modelo español que recoge y recicla todo tipo de envases de plástico", respecto al modelo de recogida selectiva fuera del hogar, que "no es habitual en otros países europeos". Además, España tiene "una de las mejores infraestructuras de clasificación y de empresas recicladoras" del entorno europeo, con capacidad de reciclado de hasta 900.000 toneladas de plástico, según sus datos.

Así, a lo largo de 2018 -datos más recientes facilitados en este sentido-, fue capaz de reciclar el 50,7 % de envases de plástico totales, que incluyen los domésticos, comerciales e industriales, lo que supone más de ocho puntos porcentuales por encima de la media europea de 42%. Por segundo año consecutivo, el índice de reciclado de plástico de todas las aplicaciones (42%) es, también, superior al de los vertederos (39%).

Goyena ha aprovechado la presentación del informe para calificar de "injusto y desproporcionado" la nueva tasa impuesta al plástico no reutilizable planteada en el anteproyecto de la Ley de Residuos, que considera "no es un impuesto ambiental, sino a la industria" y con un tipo impositivo "muy elevado". A la larga, esta medida "lo que puede fomentar es la sustitución de materiales que no siempre son más sostenibles que los plásticos", además de un incremento en el precio del producto final.