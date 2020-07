Salvador Illa ya contempla el estado de alarma de forma selectiva y no en todo el territorio nacional

Los rebrotes están creciendo significativamente en el territorio nacional, especialmente en Aragón y Cataluña. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha descartado aplicar de nuevo el estado de alarma, aunque de forma selectiva y no en todo el territorio nacional. "Si vemos que escapan al control de las comunidades autónomas o hay que limitar algún derecho fundamental, actuaríamos", ha subrayado. Sin embargo, ha remarcado que "la mayoría" de los focos "están controlados".

El titular de Sanidad ha afirmado en una entrevista 'Onda Cero' que existe una "preocupación profunda" por los más de 150 brotes activos en España, y en especial "por la situación en Aragón, Cataluña y en algunas zonas de Barcelona".

Respecto a la Comunidad, el ministro ha señalado que "el brote de Zaragoza no está bajo control" y que las medidas que han tomado son las que se debían tomar. "Habrá que esperar unos días y, si son insuficientes, habrá que corregirlas bajo la dirección que convenga", ha indicado.

En alerta

El ministro ha reconocido que "ya no descartamos nada", sobre todo si la transmisión traspasa las fronteras de una comunidad. En este supuesto, Sanidad en un primer momento ayudará a las comunidades en las actuaciones a nivel de salud pública. Si esto no funciona, la otra opción es el estado de alarma que, por ahora, "no visualizo, pero sí, podríamos llegar".

Illa también ha reconocido que la preocupación por los brotes "es un poco superior" a lo esperado tras el fin del estado de alarma. "El virus sigue con nosotros. Estamos registrando un incremento de casos, un 70% son asintomáticos que se detectan a través de una búsqueda activa, eso significa que la detección precoz funciona. Son casos mucho más leves", ha explicado. Los brotes "se están detectando con rapidez y se ha actuado con contundencia", ha destacado el ministro.