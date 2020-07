Casado ve "inquietante" lo que desde el Gobierno se dice de la Monarquía

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que algunos miembros del Gobierno estén pidiendo la abdicación del rey y un referéndum y ve "inquietante y perturbador" que el Ejecutivo "esté diciendo lo que está diciendo y pactando lo que está pactando". Esto está suponiendo "un coste económico, social e institucional muy grave para todos los españoles", ha advertido Casado durante la presentación del libro del senador popular Fernando Martínez-Maíllo "El Banco Central Europeo. Propuestas de reforma".

Ha subrayado que el PP respeta a Felipe VI y a la institución monárquica y que confían en la presunción de inocencia al referirse al rey Juan Carlos. Del mismo modo, ha subrayado, su partido confía en instituciones responsables al señalar que echan de menos el "respeto" que deben de tener por parte del Gobierno.

"Lo que están haciendo con la jefatura del Estado es lo que han hecho con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado (...) con el CIS, con los medios públicos. Es lo que están haciendo con demasiadas cosas", ha asegurado. Y las democracias, ha avisado, además de sostenerse en sus constituciones y en las leyes, se fundamentan en las normas no escritas "y en apenas unos meses han traspasado demasiadas normas no escritas". En este contexto, Casado ha citado la obra "Cómo mueren las democracias" y las conclusiones de los autores que, según ha dicho, pronostican que esto ocurre cuando se vulneran las normas no escritas. "Yo creo que con esto estoy siendo muy claro", ha puntualizado.