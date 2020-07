Críticas al Gobierno central por querer que los ayuntamientos le presten todo su remanente

Tras varios meses de insistencia por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), parece que el Gobierno central tiene por fin un plan para inyectar liquidez a los ayuntamientos. Sus intenciones, sin embargo, no han sentado demasiado bien entre algunos de los alcaldes, que consideran que están muy lejos de lo planteado. Al parecer, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez sería acceder a todo el remanente de los municipios, que asciende -según apuntan desde el Ayuntamiento de Zaragoza- a unos 14.000 millones de euros, para ingresarles 5.000 millones en dos años y devolver el resto a plazos hasta 2032.

Esta medida, de llevarse a cabo, pondría en un lugar especialmente delicado a la capital aragonesa, pues no dispone de ahorros y, por lo tanto, no podría acceder a las más que demandadas ayudas estatales con las que hacer frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus. En este sentido, el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, se mostró muy crítico con la propuesta. "Esta ciudad no recibiría ni un solo euro", lamentó. "Ningún alcalde, sea del color que sea, puede respaldar esta propuesta -incidió-. Supone confiscar todos los ahorros logrados por los municipios durante los últimos años".

El Gobierno de España y la FEMP se encuentran en negociaciones, por lo que el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, no está todavía cerrado. En sus páginas propone "movilizar un porcentaje del remanente de tesorería equivalente a 5.000 millones de euros para las actuaciones que se desarrollarán en el ámbito de tres áreas: Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura". Por lo tanto, el dinero solo podrá destinarse a estos tres ámbitos. Además, el texto incluye un listado detallado del tipo de actuaciones que se podrían llevar a cabo con este dinero, tales como proyectos de peatonalización, fomento de la bicicleta y de la movilidad compartida, refuerzo de los servicios sociales o impulso de políticas de apoyo a la cultura, entre otras.

Las aportaciones de los ayuntamientos, "de carácter voluntario", tendrán que corresponder a la "totalidad" de los ahorros municipales. Con este dinero, el Ministerio de Hacienda haría un ingreso a las arcas de los consistorios este mismo año y otro en 2021. El importe global supondría como mínimo el 35% del préstamo y podría alcanzar los 5.000 millones de euros (hasta 2.000 millones en este ejercicio y hasta 3.000 el año que viene), que se repartirían "con arreglo a un criterio de proporcionalidad", según lo que haya aportado cada entidad local. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza no podría recibir nada. Según dicta el documento, el resto del importe se devolvería en el plazo de diez años a partir de 2022.

No obstante, el Gobierno sí parece que va a cumplir en parte con otra de las peticiones de la FEMP, la creación de un fondo para paliar los efectos que el desplome de usuarios del transporte público ha tenido en las arcas municipales de todo el país. Así, el texto también indica que se dotará a las entidades locales de un fondo extraordinario de 275 millones de euros -que podría ascender a 400-, con cargo a los presupuestos del Estado, para hacer frente a este déficit.

La petición de la FEMP

La FEMP acordó solicitar al Gobierno central la creación de un fondo "incondicionado" de 5.000 millones de euros y dos más de 1.000 millones y 500 millones para enfrentar el déficit del transporte público y llevar a cabo políticas de carácter social, respectivamente. "Los ayuntamientos exigimos que se cumpla el acuerdo alcanzado por la FEMP por unanimidad de todos los partidos", denunció Azcón, que recordó que para las comunidades autónomas hay uno de 16.000 millones. "Lo demás será un nuevo maltrato a los municipios", sentenció.