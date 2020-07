Una mujer víctima de una violación descubre un vídeo de la agresión en redes sociales meses después

Una mujer víctima de una violación ha descubierto un vídeo de la agresión en redes sociales meses después. Por el momento, la Policía ha detenido a dos personas.

En las imágenes ella se ve completamente inconsciente, según revela en Espejo Público. En declaraciones al programa anuncia que hace dos años fue a a esa fiesta y tres hombres abusaron de ella. Nada más llegar perdió la conciencia y se despertó al día siguiente sin saber nada.

"De aquella noche no recuerdo prácticamente nada", asegura tras dudar de si le pusieron algo en la bebida porque se despertó sin saber nada pero "lo que no me imaginaba es que habían abusado de mi". Llegó a conocer la noticia después de que un conocido del barrio le dijera que había imágenes de vídeo y fotos en las que aparecía.

Rápidamente dichas imágenes "circulaban de móvil en móvil" hasta que se enteró "mi madre y fue la que me ayudó a poner la denuncia".