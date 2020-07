Los trabajadores de los tres bares cerrados por precaución en Ordizia (Guipúzcoa) dan negativo en el test PCR

El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, ha explicado que, aunque no tienen datos "oficiales" al respecto, los trabajadores de los tres bares que se cerraron por precaución ante el foco de covid-19 detectado en la calle Etxezarreta de la localidad guipuzcoana "han dado negativo" en el test PCR. Según ha señalado, "para nosotros es un gran alivio porque era un escenario que empeoraba mucho la situación".

Ezenarro ha detallado que este pasado lunes se realizaron en las diez carpas instaladas en el parque Barrena de la localidad alrededor de 900 test, mientras que en el vecino municipio de Beasain se hicieron 200, a los que se suman los realizados en "algunos otros ambulatorios de gente que se acercó diciendo que había estado en estos bares".

Para la jornada de este martes, a las 08.30 "ya estaban confirmadas 450 citas", por lo que se ha comenzado a realizar los test "un poco antes" de las 10.00 en las que estaba previsto su inicio. El alcalde ha indicado que "hay gente llamando continuamente pidiendo citas y lo que se espera es que hoy se repita más o menos el mismo número de test de ayer".

Ezenarro ha señalado que el horario establecido para la realización de las pruebas PCR a los vecinos de Ordizia es de 10.00 a 17.00, aunque este pasado lunes "se alargó hasta las 20.00 y tuvieron que estar hasta las 21.00 horas para poder atender a todas las personas que estaban esperando". "Hoy se prevé más o menos lo mismo", ha añadido.

Respecto a si se trata de casos importados, el regidor guipuzcoano ha recordado que este pasado lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, "parece ser que confirmó que el paciente cero, que nosotros -insisto- no conocemos, vino de otra comunidad".

"A nosotros Salud Pública nos confirmó que parece que hay una persona, o un número de personas, que parece ser que vinieron de otra comunidad a ese bar, en principio el primer foco que está confirmado, que es el Sarri", ha explicado.

Ezenarro ha afirmado que aún no cuentan con los datos oficiales de todos los test que se realizaron este pasado lunes ya que, según ha apuntado, "tan solo recibimos 91 resultados que sería como un 10%, que eran todos negativos".

"Para nosotros como Ayuntamiento la prioridad era saber si, además de ese primer bar que se clausuró el sábado, que es el foco confirmado, los otros tres que clausuramos el domingo por precaución el personal daba positivo o negativo y ayer en esos 91 resultados había dos personas trabajadoras que dieron negativo, nos faltaba el resto", ha precisado.

Pese a no contar con resultados oficiales, el alcalde de Ordizia ha asegurado que "aquí nos conocemos todos, somos un pueblo, y esas personas ya nos han comunicado que en principio los trabajadores de los tres bares que cerramos por precaución han dado negativo".

No obstante, pese a ser "un alivio", ha advertido de que "ayer desde Salud Pública nos avisaban que se estaban haciendo muchos test y que, estadísticamente, prácticamente era imposible que todos dieran negativo".

"No sabemos de qué numero de positivos estamos hablando pero, según me he acercado aquí, una persona conocida ya me ha dicho que parece ser que ya les han avisado que han recibido la confirmación de que alguien ha dado positivo", ha afirmado.

A su juicio, "ahora realmente lo importante es la interpretación que con esos datos haga Osakidetza de si esos positivos que se puedan dar tienen relación con el foco que se está investigando o no y cómo se puede controlar".

En cuanto a la situación en Ordizia, el alcalde ha señalado que "la gente está muy preocupada desde el momento en que, por precaución, se amplió la clausura del primer foco conocido a otros tres bares", ya que estos establecimientos "son bastante concurridos".

"Hay una clientela, sobre todo en uno, bastante joven, pero hay otro que también da comidas y demás, por lo que ayer se acercó muchísima gente" a realizar los test, ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que los vecinos están "esperando confirmar un poco los datos que las personas trabajadoras de esos bares hayan dado negativo".