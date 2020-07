Andalucía alcanza 15 brotes con 254 casos tras sumar dos en Adra y un velatorio en Belicena

Andalucía alcanza los 15 brotes de coronavirus Covid-19 activos, siete en fase de control y ocho en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 254 casos confirmados -once más que este lunes-, tras sumar dos nuevos localizados en el área metropolitana de Granada con seis casos confirmados vinculados a un velatorio celebrado en Belicena (Granada) y en la localidad almeriense de Adra con cuatro casos confirmados relacionados con un empresario agrícola, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

La actualización de datos a las 9.30 de este martes realizada por este departamento eleva a 15 los brotes activos en Andalucía tras sumar dos nuevos por primera vez desde el pasado jueves y sitúan a la provincia de Granada como principal foco con nueve brotes activos, siete en investigación y dos en fase de control, con un total de 95 casos confirmados. El otro brote en fase de investigación se localiza en el distrito sanitario de Málaga, que mantiene 108 casos confirmados, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja.

En fase de control continúan el brote en el distrito malagueño de la Axarquía, que mantiene siete casos confirmados, y dos en el distrito metropolitano de Granada con 16 y nueve casos confirmados; el brote de Lepe (Huelva), con diez casos confirmados; el brote del distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, con cuatro; el brote del Campo de Gibraltar con 26 casos confirmados, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y el brote en el distrito de Granada capital, con 33 casos confirmados -uno más en 24 horas-.

En total, de los 15 brotes -independientemente de la fase- nueve se localizan en la provincia de Granada, con un total de 95 casos positivos -siete más en 24 horas-, mientras que Málaga, con un brote en fase de control y otro en la de investigación, sigue como la provincia que más contagiados registra, con 115 casos.

Andalucía registra este martes dos fallecidos por Covid-19 en una jornada en la que suma cuatro nuevos hospitalizados, sin nuevos ingresos en Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), y un ligero repunte diario en la cifra de casos confirmados por PCR con 16, después de que el lunes sumara 14.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía registra un total de 13.278 casos confirmados por PCR, 16 más en 24 horas, por encima de los 14 del lunes pero inferior a los 17 del domingo y los 23 del sábado. Andalucía alcanza las 1.444 muertes por Covid-19 tras registrar dos fallecidos en Sevilla y Cádiz después de 48 horas sin decesos.

Por su parte, la cifra de hospitalizados continúa estable en 6.350, cuatro más en 24 horas, tras sumar cinco el lunes, una el domingo y tres el sábado y el viernes. La cifra de pacientes en UCI se mantiene sin cambios en 784 desde el pasado viernes. La cifra de curados alcanza los 15.554 -21 más en 24 horas- después de no registrar cambios en las dos jornadas precedentes y aumentar en 34 el sábado y 32 el viernes.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces mantienen este lunes 50 pacientes ingresados, tres más en 24 horas, de los que diez siguen en una UCI, uno más que este lunes. Tres provincias andaluzas, Málaga, Huelva y Jaén no registran ingresos en UCI.

Málaga vuelve a ser la provincia con más hospitalizados con 14 pacientes con Covid-19 -ninguno en UCI-, mientras que Granada con 13 ingresados es la que tiene más pacientes hospitalizados en una UCI, con tres. A estas provincias le sigue Almería, con ocho ingresados, dos en UCI; Cádiz, con cinco ingresados, uno en UCI; Córdoba, con cuatro hospitalizados, dos en UCI; Sevilla, con cuatro ingresados, dos en UCI; y Huelva, con dos hospitalizados, ninguno en UCI. Desde el jueves Jaén no cuenta con ningún hospitalizado por esta causa.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.444 muertes registradas en Andalucía -dos más en 24 horas- Sevilla repite como la que registra más fallecidos por esta causa, con 290 -uno más-, seguida por Granada y Málaga, con 287, Jaén con 189, Cádiz con 172 -uno más-, Córdoba con 117, Almería con 53 y Huelva con 49.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR ascienden a 13.278 desde el inicio de la pandemia -16 más en 24 horas-, liderados por la provincia de Málaga con 2.988 -dos menos-, seguida por Granada con 2.624 -12 más-, Sevilla con 2.507 -uno más-, Jaén con 1.496, Córdoba con 1.353, Cádiz con 1.327 -dos más-, Almería con 565 -tres más- y Huelva con 418.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 6.350 en Andalucía -cuatro más en 24 horas-, con Málaga a la cabeza con 1.507, seguida por Granada con 1.218 -dos más-, Sevilla con 1.212, Jaén con 781, Cádiz con 596 -dos más-, Córdoba con 562 -uno menos-, Almería con 251 -una más- y Huelva con 223.

De ellos, 784 han pasado por la UCI en toda Andalucía, sin cambios desde el viernes, cuando se produjo el segundo aumento de la semana, con la provincia de Málaga que continúa a la cabeza con 168, seguida de Sevilla con 153, Granada con 138, Jaén con 91, Cádiz con 85, Córdoba con 76, Almería con 42 y Huelva con 31.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 15.554 en toda la comunidad -21 más en 24 horas-, con la provincia de Málaga a la cabeza con 3.693 -18 más-, seguida de Granada con 2.959, Sevilla con 2.880 -uno menos-, Jaén con 1.748 -uno más-, Córdoba con 1.633 -dos más-, Cádiz con 1.411 -uno más-, Almería con 750 y Huelva con 480.