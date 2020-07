Simón: "A mí me duele el corazón igual con una muerte que con 28.000 o 28.001. No cambia el orden de magnitud"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado este lunes que han de ser "otros estamentos" los que informen sobre el número total de usuarios de residencias de mayores fallecidos a consecuencia de la covid-19.

El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes 12 muertes con Covid-19 en los últimos siete días, tres más que el pasado viernes, situándose la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se sitúa en los 28.388.

"Yo no soy la persona que tiene que hacer público en España la cifra de fallecidos en residencias", ha respondido Simón al ser preguntado por la información de El Confidencial, que apunta que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias comunicó en mayo al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que la cifra de fallecidos en aquel momento ascendía a un total de 17.231 ancianos. Los datos que da el Ministerio incluye todos los fallecidos en residencias, asegura Simón. "Para mi son importantes todos los muertos", añade y asegura que "le duelen todas y cada una de ellas. "A mí me duele el corazón igual con un muerte que con 28.000 o 28.001. No cambia el orden de magnitud", Los datos no son cifras dadas al azar". "Nosotros somos los que pasan los datos al CDC", pero contabilizar los muertos en residencias no es su competencia.

Durante la rueda de prensa de este lunes, para actualizar la información relativa a la pandemia de coronavirus, Fernando Simón ha explicado que "con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades se hace la notificación de datos a partir de un punto focal único". "Es cierto que era en mi unidad", ha señalado.

En ese sentido, el doctor ha defendido que, en el caso de las residencias de mayores, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias actúa como "simple transmisor de datos". Simón ha explicado: "

Asimismo, ha negado que en mayo hubiese 17.231 personas mayores de residencias fallecidas. "Los datos no son esos. Hay que matizarlo lo que estoy diciendo es que yo no soy la personas que tiene que hacer público en España la cifra de fallecidos en residencias. No soy yo la persona", ha reiterado.

De este modo, ha comentado que sí que son quienes "oficialmente" hacen la transferencia de datos al ECDC. "Únicamente esa es nuestra labor en este sentido", ha recalcado.

"Sí es verdad que esa cifra que ha dado incluye fallecidos por coronavirus, fallecidos compatibles con coronavirus e incluso puede que incluya otros. No recuerdo exactamente los datos. Son otros estamentos los que tienen que dar la cifra oficial cuando lo consideren adecuado", ha zanjado.