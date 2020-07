Abascal carga contra la "chusma" en un mitin al oír "Fascistas, nunca máis"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este viernes contra la "chusma" al ser recibido antes de pronunciar un mitin en Lugo por un grupo de personas concentradas en Campo Castelo que gritaron "Fascistas Nunca Máis", mensaje contrarrestado por simpatizantes de la formación verde que, todos con banderas españolas, replicaron: "Presidente, presidente".

La concentración, vigilada y controlada por efectivos policiales, sirvió a Abascal para avisar una vez más de que "nuestra gente no es de ninguna manera y vamos a defender nuestra libertad y nuestros derechos políticos sin pediros permiso a la chusma separatista y comunista". "Nuestro proyecto será siempre una España segura, con fronteras seguras, que impida la inmigración ilegal y que deporte a todos aquellos que ilegalmente pisan nuestro suelo", ha esgrimido el líder del partido, que hará campaña todo este fin de semana en Galicia, ante el entregado auditorio de la Plaza Ángel Fernández Gómez.

Al estar en una provincia, la lucense, que vive con temor el ERE de Alcoa, la única fábrica de aluminio primario que queda en España y que podría tener los días contados, ha indicado que otro proyecto de Vox es "reindustrializar Galicia" y que los trabajadores "tengan sindicatos libres y no de clase", pues estos últimos, ha dicho, solo sirven "a las locuras ideológicas del neocomunismo". Abascal, con contundencia, ha espetado: "A los enemigos de la libertad, a los enemigos de la unidad, a los enemigos de la democracia, vamos a combatirlos. Que no lo duden. Y no vamos a pediros permiso a la chusma separatista para decirnos de qué podemos hablar".