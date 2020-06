¿La clave está en medio metro?

Ya estamos rozando con la punta de los dedos la denominada ‘nueva normalidad’. Un tiempo que, reconozcámoslo, va a estar plagado de incoherencias. Como algunas que ya vemos: llevamos mascarilla por la calle menos cuando estamos sentados en una terraza. ¿En qué momento desaparece el riesgo, cuando nos ponen la cerveza delante o cuando nos sentamos? Debe de ser con la cerveza, porque cuando entramos en los bares pasa lo mismo aunque estemos de pie.

Ahora se limitarán los aforos a un 75% y hasta un 50% en el caso del ocio nocturno. Piscinas con ocupaciones del 30%, mascarilla y distancia social. ¿De verdad? Quién les va a decir a los críos que no se hagan aguadillas o que se repartan de forma equidistante por el agua. Quién va a aguantar 38 grados en julio con mascarilla en una piscina.

Algunas de estas paradojas las está planteando también Lambán. A veces el presidente no está fino, pero ahora tiene razón. La distancia social o física en los colegios de metro y medio es una quiero y no puedo. Y todos sabemos que será imposible que los chavales no se toquen, no se acerquen o no compartan cosas. Quizá sería más eficaz partir de la realidad y desde ahí diseñar medidas o asumir lo que puede pasar, que no imponer distancias o profilaxis que son inviables y engañosas.

Si los adultos ya nos estamos relajando, si hay tiendas en las que el gel es un mero elemento decorativo y todo el mundo toca todo, qué les vamos a pedir a los críos. Imponer distancias imposibles o medidas como las mascarillas para los pequeños no va a ayudar a evitar los contagios. Nos dejará la conciencia más tranquila, nos proporcionará una falsa tranquilidad, trasladará la responsabilidad a los profesores y colocará a los centros en una encrucijada sin salidas, pero no evitará los contagios.

Es cierto que estas medidas han funcionado en China, pero también lo es que la educación de nuestros hijos no es la misma. Ni los medios, tampoco. Todos hemos concluido que las clases ‘online’ no son una solución asumible. Así que solo nos queda la vacuna. Y mientras llega, prevenir en la medida de nuestras posibilidades.