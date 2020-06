El Gobierno defiende adaptar el programa con Podemos al momento concreto tras escuchar las peticiones de empresarios

El Gobierno de Pedro Sánchez asume que el acuerdo programático de la coalición con Unidas Podemos deberá adaptarse al "entorno y momento concreto" que deja la pandemia de coronavirus por lo que, aunque seguirá sirviendo de "guía", debería someterse a una nueva selección de prioridades, "repriorizar lo priorizado", en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada si atenderán las peticiones de los empresarios o únicamente seguirán el acuerdo programático con Podemos, la ministra Montero ha calificado el programa de gobierno de la coalición como "un pegamento de cohesión, una hoja de ruta que guía" al Ejecutivo, pero que, "como cualquier iniciativa política tiene que tener capacidad de adaptación al entorno y momento concreto".

"No podemos hacer como si la pandemia no hubiera ocurrido", ha reconocido la portavoz, que, de cara a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, ha subrayado que deberá ser el Congreso de los Diputados quien identifique en qué ámbitos de actuación hay que poner el acento los próximos años.

En una segunda respuesta sobre este asunto, Montero ha matizado que "no se trata de modificar" el acuerdo programático con Unidas Podemos, sino de "priorizar y adaptarnos a las circunstancias del entorno, porque los recursos son limitados y las necesidades son muchas".

"Tendremos que tener esa capacidad de dejarnos guiar por nuestro acuerdo programático, pero teniendo los pies en el suelo para escuchar a todos y concitar las mayores alianzas posibles", ha señalado. "El Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto" y "eso supone modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de la pandemia", ha abundado.

Sin vetos cruzados

De hecho, la Portavoz del Gobierno ha dejado claro que el Ejecutivo por sí solo no puede sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que ahora son más necesarios que nunca, según ha señalado, para poder abordar la crisis que va a dejar la pandemia.

Por ello, ha rechazado los "vetos cruzados" que manifiesta ERC ante la posibilidad de que el Gobierno pacte los Presupuestos con Ciudadanos y ha anunciado su intención de presentar las cuentas públicas en el mes de octubre, esperando contar con el mayor número posible de grupos parlamentarios y después de haber pasado el trámite de aprobar el techo de gasto tras haber negociado la senda de estabilidad con la Unión Europea.

Según María Jesús Montero, el Gobierno habla con la "práctica totalidad" de los grupos parlamentarios. "Me pueden creer", ha enfatizado al ser preguntada si están negociando con el PP las medidas de la nueva normalidad.

Montero ha insistido en que el Gobierno negocia todos los proyectos de interés general que, ha recalcado, no persiguen "ningún tipo de proyecto político" sino que el resultado del esfuerzo del confinamiento "no se vaya al traste".

"Esto significa que se habla con todos, permanentemente con todos, luego, cada formación política decide el sentido de su voto", ha añadido.

Y en concreto, se ha referido al PP y al resto de las fuerzas políticas que, en su opinión, están en el "frente del no a cualquier actuación" del Gobierno. María Jesús Montero considera que el PP tiene que "retornar esa posición a un camino de diálogo, de normalidad, de apoyo en aquello que se está de acuerdo, de discrepancia en lo que no se está de acuerdo pero no convertir permanentemente la bronca política en la manera de actuar o expresar su sentir con el conjunto de los ciudadanos".

En este sentido, ha manifestado su esperanza de se siga en adelante con la "tónica" de la votación para aprobar el Ingreso Mínimo Vital, que salió adelante sin ningún voto en contra.

"Ojalá que esa tónica sea la que se establezca para las próximas semanas en relación con la nueva normalidad, en relación con los fondos de 16.000 millones dirigidos a CCAA o con cualquier otra medida legislativa que no esconde ningún tipo de perfil ideológico, sino que nos permite vivir mejor", ha sentenciado.