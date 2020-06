Carmen Calvo responde a Felipe González: "El Gobierno de coalición funciona en la mejor dirección posible"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido este viernes al expresidente del Ejecutivo Felipe González que la coalición de PSOE y Unidas Podemos "funciona en la mejor dirección posible, la que traza" Pedro Sánchez "con un acuerdo que está por escrito".

Calvo se ha expresado así en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que González admitiese este jueves que sufre por la "tensión" que "algunas veces" evidencian los miembros del Gobierno de coalición, cuando entran en una dinámica de discusión que "se parece mucho al camarote de los hermanos Marx".

"A veces sufro de esta dinámica en la que entramos que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo uno dice 'y yo dos huevos duros más'. Eso no me gusta", reconoció González tras ser preguntado por las disfunciones entre los dos socios de la coalición en el plano económico, ámbito donde las propuestas de los morados, ha dicho, "no son precisas".

En este contexto, la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha recordado a González que el gobierno de coalición es "una novedad en la historia política" de España y "como todo, tiene sus caminos". "Pero lo decía el otro día: lo que al principio nos costaba diez minutos, ahora se hace con una rapidez increíble", ha apuntado.

Así, Calvo ha explicado que lo que antes implicaba llamadas para ir sacando "adelante la agenda cotidiana y los preparativos" para el Consejo de Ministros se ha simplificado ahora "al ser conscientes" de que la situación exige una "respuesta coordinada y urgente" para "salvar empleo y mejorar la respuesta sanitaria".

En esta línea, la vicepresidenta ha asegurado que la pandemia del coronavirus ha contribuido al "aprendizaje" para los dos partidos que constituyen el Ejecutivo de coalición y para sus ministros. "La experiencia de vivir juntos como partido una experiencia tan dura es una gran posibilidad de mejorar constantemente", ha zanjado.