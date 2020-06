El regreso de la ONCE incluye un sorteo del Día del Padre el 21 de junio

La ONCE inicia este lunes 15 de junio los sorteos de sus cupones tradicionales, fecha que coincide con el regreso físico de sus vendedores al trabajo. Ese día ya se venderá la totalidad del catálogo de sorteos de la organización, desde el Cuponazo de los viernes al Sueldazo del fin de semana. El pasado 25 de mayo ya habían regresado por vía web (juegosonce.es) y en establecimientos físicos autorizados (gasolineras, oficinas de Correos y tiendas de conveniencia) otros productos incluidos en el segmento de los populares ‘rascas’, así como el Super Once, el Triplex o el Eurojackpot.

El Extra del Día del Padre un 21 de junio

El sábado 21 de junio llega el Sorteo Extraordinario del Día del Padre más tardío de la historia de la ONCE en sus 81 años de andadura; corresponde al previsto para la fecha tradicional, 19 de marzo, que ya no se celebró por el estado de alarma. Los cupones que se hubieran adquirido durante el anterior periodo de comercialización de boletos son válidos para este sorteo; el cupón de este 21 de junio cuesta 5 euros y se pueden ganar hasta 17 millones de euros. También se repartirán 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras y 900 premios de 1.500 euros. El Extraordinario del Día de la Madre, previsto para el primer domingo de mayo, no se llegó a comercializar; ni siquiera se imprimieron cupones, y la ONCE ha decidido suspenderlo este año.

Vuelve la Lotería Nacional

Por otro lado, este jueves 11 de mayo regresa la Lotería Nacional, último juego no deportivo de Loterías y Apuestas del Estado en reincorporarse al catálogo activo de sorteos; hay que recordar, eso sí, que la Quiniela y el Quinigol relacionadas con el fútbol de Primera y Segunda División también han regresado en esta semana. El décimo de este jueves en la Lotería Nacional tiene el precio habitual de los sorteos celebrados en ese día de la semana, tres euros.

