Iglesias dice que sí sigue pensando que las "puertas giratorias" son una forma de corrupción

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido este miércoles al PP que sí sigue pensando que las llamadas "puertas giratorias" -como denominan a la entrada de ex altos cargos gubernamentales en consejos de administración de grandes empresas- son una forma de corrupción.

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, si sigue defendiendo esta cuestión, por la que ya le preguntó la pasada semana, sin obtener respuesta por parte del líder de Podemos.

Montilla, Blanco y un experto afín a Podemos, en Enagás

García Egea llevó ese tema al Pleno de la semana pasada tras conocerse que los exministros de gobiernos socialistas José Blanco y José Montilla, así como Cristóbal José Gallego -miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos-, van a entrar a formar parte del consejo de administración de Enagás.

"¿Por qué no responde a mis preguntas? O bien le da vergüenza, o bien le da igual lo que le preguntemos. ¿Sigue pensando que las puertas giratorias son una forma de corrupción? No sabemos lo que piensan en Podemos, sabemos que hay uno al menos, que es el que está colocado, que sí está a favor de las puertas giratorias, pero, ¿usted qué piensa? Porque es un pésimo vicepresidente, pero aquí ha quedado demostrado que es un buen amigo", ha afirmado el dirigente popular. "Sí", ha respondido Iglesias, a esa primera pregunta.

Asimismo, García Egea ha preguntado al vicepresidente si sus iniciativas van a favorecer "la reconstrucción económica de España o sólo la de los miembros de su partido", después de denunciar que mientras la gente "no cobra los ERTEs en casa", su "amigo cobra esa puerta giratoria".

A este respecto, Iglesias ha defendido que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alabado las medidas que está tomando el Gobierno de coalición para proteger económicamente a la población, en concreto, el Ingreso Mínimo Vital. "¿Sabe cuál es el problema de ustedes? El consenso internacional es la prueba de su derrota política. Por eso mienten y patalean", ha apostillado.

El rifirrafe semanal entre Iglesias y García Egea ha tomado un tono más bronco en el turno de réplica, en el que el 'número dos' del PP ha asegurado que ahora que el líder de Podemos ya tiene un "sillón", "ya no le duele el sufrimiento de la gente", y le ha acusado de desentenderse de su responsabilidad con los mayores, como vicepresidente de Derechos Sociales, y de "reírse a la cara" de los españoles.

"¿Me podría decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Porque sabemos que le ha dado tiempo a ocupar sillones del CNI y nombrar señores a dedo, a insultar al presidente Pablo Casado (el líder del PP) y a los que de verdad han salvado vidas en esta pandemia y se han anticipado a todos ustedes, que son los presidentes autonómicos del PP", ha espetado.

Iglesias acusa al PP de mentir de forma "deleznable"

Iglesias, a su vez, ha cargado contra los 'populares' por mentir de forma "deleznable", al asegurar que asumió el "mando único" de las residencias de mayores, cuando la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo facultó a las autoridades competentes de las Comunidades para intervenir los centros residenciales cuando la situación epidémica y asistencial lo requiriera.

"Que ustedes mientan no es una novedad, pero que lo hagan a los niveles que lo están haciendo, cuando se trata de vidas de millares de ancianos en este país, es algo deleznable incluso para ustedes", ha denunciado el vicepresidente segundo.

Además, ha añadido que el PP ha tenido la "indecencia" de "negar la existencia" de la orden que dio el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso a los hospitales de no ingresar pacientes procedentes de residencias. "Tuvo que llegar el consejero de Ayuso a decir que esa orden era ilegal e inmoral. Qué poca vergüenza", ha sentenciado Iglesias.

Por otra parte, García Egea también ha aprovechado para preguntar a Iglesias y también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué es "eso tan grave" que ocurrió el 8M para que estén "presionando al poder judicial", y ha denunciado que estén acusando "de falta de rigor" a la Guardia Civil.

"Los de los test falsos, las mascarillas falsas, ustedes que no saben ni contar a nuestros muertos. Sé que no me van a responder, porque cuando ha conseguido el sillón, ya no le duele el sufrimiento de la gente. En campaña es de Podemos, y en el Gobierno estamos viendo un monaguillo de Sánchez", ha zanjado García Egea.