El Gobierno asegura que no criminaliza ningún movimiento ideológico

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado este miércoles que el Ejecutivo "no criminaliza ningún movimiento ideológico" y ha considerado que, en una crisis "constituyente" como la que atraviesa España, es necesario que todos sumen para afrontar la salida.

Campo se ha pronunciado en estos términos en el pleno del Congreso cuando la diputada de ERC María Carvalho le ha preguntado si el Gobierno piensa catalogar como terrorista al movimiento antifascista, como ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro ha contestado con un "no rotundo" a esa pregunta y ha subrayado que el Ejecutivo no criminaliza ningún movimiento ideológico y cree firmemente en la libertad ideológica y de expresión como pilares democráticos, además de recordar que no es el Gobierno si no los tribunales los que deben determinar quién es terrorista.

Pero el ministro ha aprovechado para recalcar que el Gobierno está demostrando "grandes dosis de tolerancia, lealtad institucional y mucha paciencia" ante una crisis "constituyente" cuya salida requiere un "debate constituyente".