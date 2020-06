Iglesias anuncia que el Gobierno aprobará el martes la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuya tramitación se vio interrumpida con el estado de alarma por la pandemia de coronavirus covid-19.

"En relación a los derechos de niños y niñas y adolescentes, es para mí un honor poder anunciarles hoy que este próximo martes vamos a aprobar en el Consejo de Ministros la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia", ha indicado Iglesias este jueves 4 de junio durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso para informar sobre las medidas adoptadas durante la crisis del Covid-19.

Según ha precisado,los equipos de la Vicepresidencia segunda están trabajando para impulsar esta ley, "que muchos ya llaman la Ley Rhodes" --en referencia al pianista--, que, según ha dicho, le "llena de orgullo" y que va a ser, a su juicio, "un paso histórico" para "frenar la reproducción de una realidad execrable como es el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes".

Uno de los cambios "importantes" que conllevará esta ley será que "el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años", según ha precisado Pablo Iglesias. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

La llamada ‘Ley Rhodes” será un hito en nuestro país para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia

Además, la nueva ley establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar "de forma inmediata" la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores, y todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del "coordinador de bienestar y protección".

También se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

Igualmente, Iglesias ha destacado que de acuerdo con esta nueva ley, se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia.

Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores. Finalmente, se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, según ha señalado el vicepresidente segundo.

El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019. Con la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública y todos los trámites de los órganos que pueden requerir informes prescriptivos, según precisaron estas entidades.

La diputada del PSOE Sonia Guerra ha destacado la importancia de proteger a la infancia, sobre todo, después del confinamiento en el que algunos hogares se han convertido en "espacio de dolor y sufrimiento", para las víctimas de violencia de género o los niños víctimas de maltrato, y en los que la Fundación Anar ha tenido que realizar más de 1.400 atenciones a menores. También ha celebrado la aprobación del ingreso mínimo vital y ha criticado que el PP lo llame "paguita" o Vox, "cartillas de racionamiento".

Por su parte, la diputada del PP Alicia García ha afeado a Iglesias que se "saque de la chistera" la Ley de infancia cuando "el PP ya la acordó hace dos años con las organizaciones de infancia", y, en cuanto al ingreso mínimo vital, ha dicho que llega "tarde y mal" y que es "insuficiente" para acabar con "las colas del hambre". "Baje a la tierra, deje de asaltar los cielos", le ha pedido.

Por parte de Vox, la diputada Reyes Romero, ha criticado que el Gobierno permitiera la celebración de eventos masivos en el fin de semana del 7 al 9 de marzo, como la manifestación feminista del 8 de marzo, "incluido el acto de Vistalegre de Vox", el 9 de marzo, y ha acusado al Gobierno de haberles "ocultado" las cifras de contagios por coronavirus los días antes.

La diputada de Unidos Podemos Pilar Garrido ha celebrado la próxima aprobación de la Ley de infancia. "Tenemos que tener niños protegidos con igualdad de oportunidades y felices", ha subrayado.

Mientras, la diputada de ERC Norma Pujol no ha querido "despreciar" el trabajo hecho por el Gobierno para sacar adelante el ingreso mínimo pero ha dudado que "alguien pueda salir de la pobreza con estos ingresos". También ha dicho que no sería "de recibo" que se quisiera "delimitar" la competencia autonómica en este sentido. Iglesias ha coincidido en que quizá 462 euros sea poco dinero pero le ha recordado que las CCAA "no solo pueden sino que deben" complementar la prestación.

El diputado de Junts Per Catalunya Genís Boadella se ha preguntado si todas las normas que va a aprobar el Gobierno van a ir "por Real Decreto" algo que, a su juicio, "ningunea de forma flagrante a los otros grupos parlamentarios". En su turno de respuesta, el vicepresidente segundo del Gobierno ha asegurado que "no" todo irá por Real Decreto, sino solo lo que sea "urgente".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha reivindicado la situación de los vendedores ambulantes a los que "no han llegado las ayudas", algo de lo que ha "tomado nota" Iglesias posteriormente. Giménez ha advertido de la necesidad de reducir los índices de chabolismo e infravivienda y ha propuesto un marco más estable de financiación para las ONG del Tercer Sector, ante la "reducción" del tramo estatal en el reparto del 0,7% del IRPF.

Desde el PNV, el diputado Íñigo Barandiarán ha lamentado que no les hayan enviado el texto legislativo que se presentará el próximo martes sobre la protección de la infancia frente a la violencia y ha pedido a Iglesias que "tengan en cuenta" su opinión de cara al resto de la legislatura. Iglesias ha recogido el guante y ha prometido que su equipo se reunirá con su grupo para informarles sobre el texto legislativo.

Además, el diputado de EHBildu Oskar Matute ha mostrado su preocupación por los menores que se han "desenganchado" del curso debido a la falta de medios telemáticos para seguir las clases durante el confinamiento y que "no van a arrancar el curso en septiembre con las mismas oportunidades"; y ha mostrado su esperanza en que la ley de infancia impida que vuelvan a suceder casos como la reciente muerte de un menor de 9 años tutelado por el Gobierno de Navarra, tras un intento de suicidio.