El PP, Cs y Vox piden la dimisión de Marlaska por destituir a Pérez de los Cobos al "negarse a cumplir una orden ilegal"

El PP y Ciudadanos han exigido este martes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse a través de una nota reservada que el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, se produjo por haberse negado a informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones del Instituto Armado. Los tres partidos aprovecharán de nuevo la sesión de control en el Congreso para insistir este miércoles con sus preguntas al ministro por la crisis surgida en la Guardia Civil tras el cese del jefe de la Benemérita en Madrid.

En este sentido, los populares han exigido este martes la dimisión o el cese inmediato de Marlaska ya que el ministro "mintió" en el Parlamento porque esa destitución fue por "motivos políticos" y, por lo tanto, no puede seguir "ni un minuto más" en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Esto es gravísimo", asegura Pablo Casado en su cuenta oficial de Twitter. "Sánchez mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente. Exigimos su cese inmediato", escribe el líder del PP.

- El Gobierno confiesa que cesó a un coronel de la Guardia Civil por no filtrar la investigación del 8M y cumplir una instrucción judicial

- Sánchez mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente

"El ministro Marlaska mintió en sede parlamentaria y en rueda de prensa. Debe dimitir de inmediato", ha afirmado rotundo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un mensaje en la misma red social.

"No debe seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior. O dimite, o Pedro Sánchez debe cesarle de inmediato", afirma el partido conservador.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, que hace hincapié en que el ministro "mintió" y añade que ese documento "deja claro que cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones".

"Su presencia en el Gobierno daña la credibilidad de todo un país y es una afrenta a la separación de poderes", asegura la número tres del PP en Twitter, en un mensaje que añade: "Marlaska, váyase ya".

Mintió.

Este documento deja claro que cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones.

De la misma manera, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha subrayado que el ministro "mintió" en rueda de prensa y en el Senado al decir que el cese de Pérez de los Cobos se debía a un "impulso a la Guardia Civil". "Ahora, las pruebas corroboran que no puede seguir ni un minuto más como ministro", ha enfatizado.

También en Ciudadanos

También en el partido naranja se han alzado las voces exigiendo la dimisión del ministro del Interior. Así, el dirigente y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Ba, asegura que la información conocida este martes "prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y efectivamente el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal. Es inadmisible. El ministro del Interior no puede continuar ni un minuto más en su puesto. Marlaska, dimisión", ha escrito Bal en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Desde Vox, su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, advierte en un tuit que "nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano" y concluye: "Ahora ya sabéis todos porque no me contesto el indigno Ministro Marlaska", al que augura que "caerá por sus subordinados".

