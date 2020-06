Colapso total del turismo en abril no llegó ni un solo visitante a España

Ni un turista y ni un euro gastado en nuestro país durante el mes de abril. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y el consecuente cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus tuvo como consecuencia el colapso del turismo durante el mes de abril, con una caída del 100% tanto en llegada de turistas extranjeros como del gasto realizado por ellos, según los datos publicados este lunes por el INE.

En esta encuesta que por primera vez desde el comienzo de la serie lleva a cero los ingresos del sector, se une así a la estadística de alojamientos hoteleros de abril, que por primera vez en la historia declaraba una actividad "nula".

Cronológicamente, el 16 de marzo entró en vigor una orden ministerial por la cual se establecían los criterios de actuación para los cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. Solo unos días más tarde, el 21 de marzo, se aprobó otra orden por la que se aplicaba una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y países asociados Schengen por razones de salud pública.

Por ello, aunque sí estaban permitidos algunos viajes como los de residentes en otros países para volver a España u otros pos causa justificada, el reducido volumen de esos flujos y la imposibilidad de determinar su naturaleza «desaconsejan» su contabilización, señala el INE.

Ya en marzo, a pesar de que el estado de alarma solo afectó durante las últimas dos semanas, cayó un 64% la llegada de turistas internacionales, con solo 2 millones de personas. También hubo por tanto un impacto en los ingresos, que se desplomaron un 63% respecto al mismo mes de 2019, con 2.215 millones de euros gastados por los turistas en España en marzo.

Perspectivas

Se espera que el mes de mayo también esté profundamente afectado por esta crisis, ya que además España estableció una cuarentena de 14 días de obligado cumplimiento para todos aquellos que pisen suelo nacional, sin importar la razón de su llegada. Esta norma se levantará el 1 de julio, fecha en la que se permitirá la entrada de turistas extranjeros a España para pasar sus vacaciones de verano, tal y como anunció hace unos días el presidente Pedro Sánchez.

Los visitantes tendrán que cumplir medidas de seguridad en los aeropuertos, como medir su temperatura o viajar con mascarilla, pero no tendrán que cumplir cuarentena, por lo que se espera que el sector turístico vaya recuperándose poco a poco.

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, explica a este periódico que el sector turístico es uno de los más afectados por esta pandemia porque «lo que se pierde hoy, no se recupera mañana». Mientras que otros sectores como el industrial pueden almacenar stock y venderlo más adelante, "quien no coge un avión hoy es un billete perdido o quien no duerme hoy en un hotel es un dinero que no se recuperará nunca", destacó Zoreda.

En abril de 2019, llegaron a España 7,14 millones de turistas extranjeros, lo que marcó un récord en el cuarto mes del año. Los visitantes gastaron 987 euros por persona de media, con un gasto diario de 154 euros, lo que significó unos 7.000 millones de euros de ingresos solo en abril.

Corredores sanitarios

Una de las formas más seguras de reactivación del turismo es a través de corredores sanitarios, mediante los cuales los ciudadanos puedan moverse entre ciudades españolas en la misma fase o incluso con otras de Europa. En este sentido, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, aseguró que la cuarentena a turistas se levantará en el archipiélago el 21 de junio, coincidiendo con el final del estado de alarma en su territorio, adelantándose al 1 de julio previsto por el Gobierno.

Ante este anuncio, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, confirmó que se trata de la puesta en marcha en Baleares de un proyecto piloto de «corredores seguros» para vuelos que tengan como origen y destino lugares con niveles bajos de contagios por coronavirus, como pueda ser también Canarias. Esos días de prueba en los archipiélagos permitirán por tanto preparar la apertura más generalizada del país al turismo, añadió el ministro.

Sobre la apertura de fronteras, el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, instó al Gobierno a hacerlo pronto porque países como Grecia, Italia y Portugal «se están quedando con los turistas». «Hay que proteger al sector turístico porque es importantísimo, especialmente en las islas», y recordó que el turismo facturó en España 59.000 millones en 2019 solo de junio a septiembre.

Al menos 17 aerolíneas serán denunciadas por el Ministerio de Consumo por no informar adecuadamente a sus clientes del derecho de devolución del dinero siete días después de solicitar el reembolso en los vuelos cancelados por la crisis del coronavirus. El ministerio considera que han confundido a los clientes con los bonos para canjear por otro vuelo, ya que los clientes que no lo quieran, tendrán que ver reembolsado su dinero en una semana.

Así lo confirmó este lunes la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, que señaló que hay «sobrados indicios» de que en muchos casos este derecho de los clientes «no se puede ejercer», por lo que el ministerio que dirige Alberto Garzón prepara una «acción de cesación» en los tribunales de lo mercantil ante estas «prácticas comerciales desleales» de muchas compañías aéreas.

De esta forma, las personas que ya hubieran aceptado el bono porque no hubieran sido informadas "debidamente" y pensaban que era su única opción, podrán renovar su derecho al reembolso y que los contratos realizados se consideren "nulos". Y es que la normativa europea es clara: si una compañía cancela un vuelo tiene la obligación de ofrecer al cliente el reembolso del coste íntegro del billete en siete días o un vuelo alternativo, pero siempre será el pasajero el que decida la opción más conveniente.

Las 17 aerolíneas denunciadas son Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair, confirma el Ministerio de Consumo en un comunicado.