Felipe VI anima a los jóvenes a "ponerse de pie y no perder la esperanza"

Los Reyes han mantenido este jueves una inédita charla con varios jóvenes talentos a los que han reunido en el palacio de la Zarzuela para conocer el impacto de la pandemia en sus diferentes ámbitos, y en la que Felipe VI les ha animado a "ponerse de pie y no perder la esperanza".

Después de varias semanas en las que, debido a la pandemia, han recurrido a la videoconferencia para mantener conversaciones con numerosos colectivos, don Felipe y doña Letizia han inaugurado este formato a modo de diálogo abierto en el Salón de Audiencias, con las medidas de prevención recomendadas.

Tanto los reyes como los ocho jóvenes participantes, cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre 26 y 36 años, han usado mascarillas y se han sentado en círculo con espacio entre uno y otro.

En la charla, que se ha prolongado durante dos horas, Felipe VI ha asegurado que España "todavía está en plena batalla contra el virus e intentando recuperar una vida lo más normal posible", por lo que ha animado a "mirar hacia adelante".

"Y no solo intentar recuperarnos. Ponernos de pie de nuevo y no perder la esperanza", ha añadido.

En esta tarea, ha destacado "el papel muy importante" que pueden desempeñar los jóvenes a la hora de "empujar, en el buen sentido e la palabra", en muchos ámbitos.

A juicio del Rey, la juventud representa "una fortaleza que no se debe no solo dejar de lado, sino que poner mucho más en valor".

"Hay una necesidad de enganche, de buenos mensajes y creo que la juventud con vuestra preparación y vuestra disposición sois uno de los elementos fundamentales para esa nueva recuperación y energía que necesitamos", ha reflexionado el monarca.

También ha tomado la palabra la Reina, para poner énfasis en las diferentes capacidades y empresas de estos jóvenes, que son "verdaderamente innovadoras y reflejan muy bien esa actitud de enganchar ese lado más positivo para continuar".

Nueva fase de la actividad de los Reyes

El acto de este jueves se enmarca en la nueva fase en la que ha entrado la actividad de los reyes, en consonancia con la desescalada trazada por el Gobierno durante el estado de alarma.

Desde la semana pasada, han empezado a incrementar su presencia en actos fuera de Zarzuela y la intención es ir convocando en Zarzuela a diferentes sectores de la sociedad.

El primero de ellos ha sido con jóvenes, ligados la investigación, la empresa, la tecnología y la acción social.

La Casa Real ha distribuido imágenes y extractos de las intervenciones, cuando los encuentros que mantienen los Reyes en el palacio son cerrados y no se da a conocer su contenido.

Los participantes han sido Lucía Zhu, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), de 27 años; Javier Gutiérrez, biólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de 28, y la impulsora de la ONG 'It will be', Arancha Martínez, de 36.

También han estado los emprendedores Pablo González Ruiz de la Torre, de 26 años, creador de la plataforma Trivu; Enrique Riquelme, de 31, de Cox Energy Solar; Mireia Badía, de 30, de Grow. Iy, quien está en la lista de la revista Forbes de menos de 30 años, y Norman Schaar, de 31, cofundador de Vertical Robot.

Ha completado el elenco la ingeniera de Telecomunicaciones, Teresa Arroyo, de 29 años, ganadora del premio Innovador Europeo menor de 35 años concedido por MIT Technology Review.

Cada uno de ellos ha expuesto su visión del impacto de la pandemia y sus propuestas de futuro para tratar de encarar la crisis.

Javier Gutiérrez, quien participa en el equipo del CSIC que trabaja en una vacuna contra el covid-19, ha sostenido que la crisis ha evidenciado que "hay mucho potencial que no se está sabiendo explotar".

La idea de que la investigación y la ciencia son "pilares fundamentales" de la sociedad la ha compartido Lucía Zhu, quien ha apremiado a dar con la vacuna, pero sin perder la atención a otras enfermedades que son incurables a día de hoy.

Arancha Martínez, ganadora del Premio Social de la Fundación Princesa de Girona 2019, ha opinado que la crisis es "muy dura", pero al mismo tiempo puede ser "una oportunidad para acelerar la transformación digital e incrementar el impacto social a través de generar eficiencias".

"No va a haber más recursos y las necesidades son más grandes: el objetivo es optimizar cada euro en el sector social", ha declarado Martínez, quien regresó a España desde Malasia al estallar la pandemia para "hacer algo por el país".

Pablo González ha lamentado que "el talento está muy afectado por esta crisis", pero ha expresado su confianza en la recuperación porque "España es campeón mundial en energía", aunque "muchos veces falta la confianza, la visión y la unión".