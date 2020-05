La Generalitat defiende sus datos y niega cualquier rebrote en Cataluña 

El director general de Profesionales de la Salud del Departamento de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha defendido este sábado la fiabiliad de los datos de contagios y fallecimientos de covid que facilitan, ha negado que haya ningún rebrote en Cataluña y ha tildado de "sorprendentes" las afirmaciones que hizo ayer Fernando Simón.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, expresó ayer su preocupación por el problema con las notificaciones de Cataluña del jueves y el viernes, tras una evolución "muy buena".

Tras detallar que el Ministerio de Sanidad está hablando con las autoridades catalanas para aclarar qué ocurre, Simón dijo: "No es baladí no saber qué está pasando en Cataluña" e incidió en que los problemas están asociados a una zona concreta.

En una entrevista en la televisión autonómica TV3, Ramentol ha reconocido que los datos que facilita Cataluña al ministerio "se han ido enriqueciendo, pero son recopiladas cada día y reflejan la realidad de Cataluña", donde ha asegurado que no han detectado ningún rebrote de covid. Ramentol ha admitido que cuando han detectado errores los han rectificado, pero ha dicho que la "gestión de datos es absolutamente transparente y refleja la realidad".

"El ministerio recibe una parte de estos datos y hace la interpretación que cree oportuna, pero no tenemos ningún dato de que haya ningún rebrote epidémico en ningún sitio, seríamos los primeros en saberlo y comunicarlo", ha aseverado.

El director general ha asegurado que el Departamento de Salud mantiene "una relación técnica y de trabajo fluido y productivo" con el Ministerio de Sanidad y "en ningún momento se nos ha transmitido que tengan alguna preocupación sobre los datos", ha añadido.

"Margen de mejora siempre hay, somos los primeros en decirlo, y cuando hemos visto que podíamos mejorar lo hemos hecho, lo que pasa es que a veces nos ha costado explicarlo o hacerlo entender", ha dicho.

"Estamos aprendiendo cada día y el ámbito de los datos no está excluido y siempre que podamos mejorar, lo haremos", ha reiterado Ramentol, que ha recordado que los técnicos del departamento se apartan de las consideraciones políticas por lo que le "sorprende de manera desagradable estas insinuaciones del responsable del ministerio (en alusión a Simón), no es el espíritu de las relaciones que mantenemos". "Este no es el marco de las conversaciones que tenemos con el ministerio y esperamos que pronto dejen estas insinuaciones y volvamos a donde estábamos", ha concluido Ramentol.