Teresa Ribera sitúa la vuelta del turismo extranjero seguro en julio

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad y advierte en una entrevista con Efe de que una prematura apertura masiva sería una "irresponsabilidad" que podría poner en riesgo a la población española.

"Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local. (...) Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio", ha sostenido Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado que la llegada de turistas extranjeros "probablemente venga acompasada con el resto del proceso de desescalada".

Ribera ha subrayado que los rebrotes que se han producido en China, Corea del Sur y Singapur "estuvieron asociados a la importación de casos" del exterior.

"Eso no lo queremos para nuestra población. Los datos que son extraordinarios en las islas Canarias, Baleares o Andalucía nos ofrecen seguridad hoy, cuando no hay movilidad entre provincias, cuando no vienen personas que pudieran estar potencialmente contagiadas. Si se abre masivamente podríamos estar incurriendo en una irresponsabilidad", ha advertido.

La situación sanitaria, lo primero

Además, Ribera tiene claro que la situación sanitaria está por delante de la económica y que no se avanzará en la recuperación hasta lograr estabilizar el sistema sanitario.

"Cuanto más rápido y mejor consolidemos la seguridad sanitaria, más fácil será la recuperación económica, sabiendo que hay muchas personas que no se han visto afectadas por un problema de salud y que lo están pasando mal por las circunstancias económicas", afirma.

Ribera señala que es importante "reactivar la recuperación económica cuanto antes", pero "sin falsos atajos", teniendo claro que "lo primero es asegurar, con arreglo a ese criterio de prudencia sanitaria, que podamos avanzar en todo lo demás".

"Mientras tanto hay que mantener unas medidas de apoyo que en estos momentos están beneficiando a más del 30% de las rentas de este país", recuerda, en referencia a los paquetes de ayuda a empresas y las medidas laborales adoptadas por el Ejecutivo a lo largo de los últimas semanas.

Al mismo tiempo, la titular de Transición Ecológica advierte de que las medidas de apoyo tendrán que terminar y no se pueden mantener en el tiempo. "Esto también es obvio. Hemos lanzado todo este paquete porque nos parece que es lo que corresponde solidariamente en este momento desde el sector público, pero es algo que tenemos que ir desescalando también". señala.

Regístrate en la newsletter de HERALDO y tendrás cada día toda la información sobre el coronavirus.