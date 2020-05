Tezanos: "No confíen en las encuestas"

"No confíen ustedes en las encuestas". La casualidad quiso que este martes el presidente de del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, compareciese en el Congreso apenas unas horas después de presentarse el último barómetro. Muy cuestionado desde que fuese nombrado en el cargo por Pedro Sánchez, el paso de Tezanos por la comisión Constitucional de la Cámara baja no dejó indiferente nadie. El socialista llegó a aconsejar a los portavoces de los grupos "no fiarse de las encuestas", ni siquiera de los macrosondeos del CIS, porque tienen "mucho margen de error" y, a menudo, "lo sorprendente es acertar".

El director del CIS considera que adivinar lo que van a votar los ciudadanos "es cosa de adivinos no de sociólogos". En este punto, recordó que el 10% de los españoles decide su voto durante la última semana de campaña y un 5%, el mismo día de las elecciones. Aún así considera que las críticas que se hacen sobre los barómetros y encuestas que realizan en su centro "no son malintencionadas", sino que se deben al "desconocimiento".

Tezanos esgrimió su currículum para defender su gestión al frente de CIS y se declaró capaz de sustraerse de sus ideas políticas a la hora de elaborar sondeos. Aunque reconoció tener el carné del PSOE "desde 1973" insistió en que su militancia no influye en su trabajo. "He publicado 82 libros y 150 monografías científicas. No pretendo ser reconocido, pero algo represento en la Sociología", aseveró.

El catedrático anunció que está preparando un libro sobre "el CIS de Tezanos" en el que explicará su gestión y dedicará un capítulo "muy divertido" a la polémica sobre la famosa pregunta 6 del barómetro de abril, la que inducía a los ciudadanos a posicionarse a favor de recibir la información sobre la pandemia únicamente de fuentes oficiales.

Tezanos alabó su idoneidad porque en ese momento circulaban por las redes varios bulos peligrosos relacionados con la pandemia y negó cualquier intromisión de la Moncloa para limitar la libertad de expresión. "A mí nadie de este Gobierno -apuntó- me ha dicho que pregunte nada".